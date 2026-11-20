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Οι εργασίες αυτές στον Νότιο Ιόνιο έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2027 σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό της κοινοπραξίας.

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων παρέλαβε προσφορές από τις εταιρείες SLB, Viridien και BGP για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το διεθνές ενδιαφέρον επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στις ενεργειακές προοπτικές και το δυναμικό της χώρας.

Στόχος των ερευνών είναι η συλλογή τεκμηριωμένων δεδομένων για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που θα μπορούσαν να έχουν εμπορικό ενδιαφέρον στο μέλλον.

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Στην τελική ευθεία περνά η έναρξη των σεισμικών ερευνών για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Νότιο Ιόνιο, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY, με ανάδοχο την εταιρεία TGS. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, επισημαίνοντας παράλληλα το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για το ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, τρεις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, η SLB, η Viridien και η BGP, κατέθεσαν προσφορές στον διεθνή διαγωνισμό της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η συλλογή και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.

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Με την άφιξη της TGS και τη συμμετοχή των τριών εταιρειών στον διαγωνισμό, τέσσερις από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως στον τομέα των γεωφυσικών και σεισμικών ερευνών επιβεβαιώνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τον ελληνικό τομέα υδρογονανθράκων.

Στο Νότιο Ιόνιο το σεισμογραφικό πλοίο RAMFORM TETHYS

Το σεισμογραφικό σκάφος RAMFORM TETHYS της TGS έχει ήδη φτάσει στο Νότιο Ιόνιο, προκειμένου να αρχίσει τις ερευνητικές εργασίες στις περιοχές παραχώρησης της Chevron-HELLENiQ ENERGY. Το πλοίο, το οποίο πήρε το όνομά του από την Τηθύ, την αρχαιοελληνική μυθολογική Τιτανίδα, θα πραγματοποιήσει τις σεισμικές έρευνες για λογαριασμό της κοινοπραξίας, μετά την έγκριση του σχετικού αιτήματος για την έκδοση NAVTEX.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι συγκεκριμένες εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2027. Παράλληλα με τις εξελίξεις στο Νότιο Ιόνιο, σημαντικό βήμα σημειώθηκε και στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ για την πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών στις θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.

Την Πέμπτη συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ, με αντικείμενο την αποσφράγιση των τριών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο διαγωνισμός αφορά τη χορήγηση αδειών αναζήτησης για την πρόσκτηση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης (non-exclusive seismic data) σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.

Οι προσφορές προέρχονται από τις εταιρείες SLB, Viridien και BGP. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγησή τους, με σκοπό την επιλογή ενός ή περισσότερων πλειοδοτών που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος σεισμικών ερευνών.

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Παπασταύρου: Ισχυρό το διεθνές ενδιαφέρον για το ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας

Στη σημασία των εξελίξεων για την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή των μεγάλων εταιρειών επιβεβαιώνει την αυξημένη διεθνή εμπιστοσύνη στις ενεργειακές προοπτικές της χώρας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η συμμετοχή της SLB, της Viridien και της BGP στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ, σε συνδυασμό με την άφιξη του σεισμογραφικού σκάφους από την TGS στο Νότιο Ιόνιο για λογαριασμό της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY, επιβεβαιώνει το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για το ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας. Μετά τη Chevron και την ExxonMobil, τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες σεισμικών ερευνών παγκοσμίως εκδηλώνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τη χώρα μας.

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Η αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών μας πόρων αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης. Προχωρούμε με συνέπεια, σχέδιο και αυτοπεποίθηση, με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και με αυστηρούς όρους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Έχουμε ευθύνη απέναντι στους Έλληνες πολίτες να αποκτήσουμε σαφή και τεκμηριωμένη εικόνα για το δυναμικό της χώρας μας σε εγχώριους ενεργειακούς πόρους. Εφόσον επιβεβαιωθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, η αξιοποίησή τους θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών».

Η έναρξη των ερευνών στο Νότιο Ιόνιο και η συμμετοχή των SLB, Viridien και BGP στον διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ αποτελούν σημαντικές εξελίξεις για το πρόγραμμα έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων της Ελλάδας. Στόχος είναι να αποκτηθούν αξιόπιστα δεδομένα για τις πιθανές ενεργειακές δυνατότητες των ελληνικών θαλάσσιων περιοχών, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν κοιτάσματα με εμπορικό ενδιαφέρον.

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