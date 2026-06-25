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Μανιάτης επισημαίνει τις ελλείψεις στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, τονίζοντας την απουσία επενδύσεων στις απαραίτητες υποδομές μεταφοράς πράσινης ενέργειας.

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής ασκεί κριτική για την έλλειψη συνοχής της Ευρώπης στα εξοπλιστικά προγράμματα και την απουσία ολοκληρωμένης εθνικής αμυντικής στρατηγικής από την Ελλάδα.

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Συνέντευξη στη Γιούλα Ζαχιώτη

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους «πανηγυρισμούς» της σχετικά με την είσοδο της Chevron στις έρευνες για φυσικό αέριο στον κόλπο της Κυπαρισσίας, ασκεί ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννης Μανιάτης, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά έχουν νομοθετηθεί πριν από 14 χρόνια και ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει προκυρήξει ούτε ένα διαγωνισμό.

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«Στηρίζουμε τη Chevron, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι η αποχώρηση της Exxon Molbil είναι ένα τυχαίο γεγονός και τι σπουδαία που είναι η κυβέρνηση, όταν ο ίδιος ο κ. Μητοτάκης έλεγε πριν από 3 χρόνια στον ΟΗΕ, ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με το φυσικό άεριο γιατί είναι καύσιμο του παρελθόντος και θέλει να μπει στον 21ο αιώνα. Εγώ θα τους έλεγα, ξυπνήστε», υπογραμμίζει ο κ. Μανιάτης.

Μιλώντας στο περιθώριο της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών αφήνει αιχμές για τον αμήχανο τρόπο που η Ευρώπη στάθηκε απέναντι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν λέγοντας, ότι «σε μια γεωπολιτική κατάσταση που ανέτρεψε τις παγκόσμιες ισορροπίες, η Ευρώπη είναι για μια ακόμη φορά αμήχανη και δεν ξέρει τι να κάνει».

Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν χαμηλές τιμές στην ενέργεια

Παρόμοιες είναι οι αστοχίες της Ευρώπης και στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής, που ενώ έκανε μια καλή επιλογή να στραφεί στην πράσινη μετάβαση, καλύπτοντας σήμερα το 15-20% του ενεργειακού ισοζυγίου της, παραμένει δέσμια του πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου και του Αμερικανικού LNG, με αποτέλεσμα οι ευρωπαίοι να πληρώνουν ακριβά την ενέργεια.

«Το πρόβλημα είναι ότι επενδύσαμε πολλά δισ. ευρώ στην παραγωγή πράσινης ενέργειας αλλά επενδύσαμε μηδέν στις υποδομές για την μεταφορά της, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να μην βλέπουν μείωση τιμών. Δεν επιδιώξαμε για παράδειγμα τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών που θα μείωναν σημαντικά το κόστος της ενέργειας» υπογραμμίζει ο κ. Μανιάτη λέγοντας ότι ακόμη και το περίφημο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου «σέρνεται» ακόμη.

Η έλλειψη συνοχής στην Ευρώπη αποτυπώνεται και στα εξοπλιστικά, καθώς η ΕΕ τώρα προωθεί το πρόγραμμα SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 χρόνια, όταν τα κράτη μέλη δαπανούν κάθε χρόνο 450 δισ. ευρώ για την άμυνά τους.

«Ολόκληρος ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τα επόμενα 7 χρόνια ανέρχεται σε 2 τρισ. ευρώ όταν τα κράτη δαπανούν 4 δισ. ευρώ για τον αμυντικό εξοπλισμό τους κάθε χρόνο. Κι εδώ μπαίνει η Τουρκία, όπου υπογράφει διμερείς συνεργασίες με κράτη της Ευρώπης όπως η Γερμανία και η Γαλλία όταν η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εθνική αμυντική στρατηγική».

*Η συζήτηση με τον κ. Γιάννη Μανιάτη, έγινε λίγα 24ωρα πριν την τελική υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.