Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ελληνική νομοθεσία καθιστά αυστηρότερη τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών οδήγησης για άτομα άνω των 65 ετών, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια μέσω ψηφιακού ελέγχου.

Οι ιατρικές εξετάσεις καταχωρίζονται πλέον σε ψηφιακό αρχείο διασυνδεδεμένο με την ΗΔΙΚΑ, επιτρέποντας στις αρχές τη διασταύρωση των στοιχείων υγείας των οδηγών.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, οι αρχές εξετάζουν τη γνησιότητα των ιατρικών γνωματεύσεων και επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε γιατρούς που εκδίδουν ψευδείς βεβαιώσεις.

Το σύστημα επιτρέπει την επιβολή περιορισμών στην άδεια οδήγησης, όπως η απαγόρευση νυχτερινής οδήγησης ή ο περιορισμός της ταχύτητας, αντί για την πλήρη αφαίρεσή της.

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Με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η διαδικασία ανανέωσης των αδειών οδήγησης έχει γίνει πλέον αυστηρότερη, με τις ιατρικές εξετάσεις να αποκτούν καθοριστικό ρόλο και την ευθύνη να επεκτείνεται πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Οι ηλικιωμένοι οδηγοί βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από την οδική ασφάλεια, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι η φυσιολογική φθορά που συνοδεύει την προχωρημένη ηλικία μπορεί να επηρεάσει τις αντιδράσεις, την όραση και συνολικά την οδηγική ικανότητα.

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Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει ειδικές διαδικασίες ανανέωσης για οδηγούς άνω των 65 ετών, με στόχο τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους για οδήγηση.

Από τις αρχές του 2026, ωστόσο, το σύστημα έχει γίνει ακόμη πιο αυστηρό, καθώς η Πολιτεία επιδιώκει να ενισχύσει τα επίπεδα οδικής ασφάλειας και να αυξήσει τη λογοδοσία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Κεντρικό ρόλο στη νέα αυτή πραγματικότητα παίζουν οι ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες πλέον καταχωρίζονται σε ψηφιακό αρχείο, προσβάσιμο από τις αρμόδιες αρχές. Στο αρχείο αυτό καταγράφεται τόσο ο γιατρός που εξέδωσε τη γνωμάτευση όσο και το ιατρικό ιστορικό του οδηγού, μέσω της διασύνδεσης με την ΗΔΙΚΑ.

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η διασταύρωση των ιατρικών γνωματεύσεων με τις πραγματικές παθήσεις του οδηγού, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση μεταξύ των πολιτών και των γιατρών που πιστοποιούν την καταλληλότητά τους.

Σε περίπτωση εμπλοκής ηλικιωμένου οδηγού σε τροχαίο ατύχημα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν πλέον να επανεξετάσουν την κατάσταση της υγείας του, καθώς και τις γνωματεύσεις που είχαν εκδοθεί κατά την τελευταία ανανέωση της άδειάς του, ώστε να διαπιστωθεί εάν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Εάν αποδειχθεί ότι υπήρξαν ψευδείς ή παραπλανητικές ιατρικές γνωματεύσεις, η ευθύνη δεν περιορίζεται μόνο στον οδηγό, αλλά επεκτείνεται και στους γιατρούς που ενέκριναν την ανανέωση. Οι συνέπειες μπορεί να είναι ακόμη και ποινικές, καθώς το άρθρο 221 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει σαφείς κυρώσεις για ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις.

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Συγκεκριμένα, γιατροί που εκδίδουν εν γνώσει τους ψευδείς βεβαιώσεις για χρήση ενώπιον δημόσιων αρχών ή με δυνατότητα πρόκλησης οικονομικής ζημίας σε τρίτους, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Αντίστοιχα, όποιος χρησιμοποιεί τέτοιες ψευδείς πιστοποιήσεις για να εξαπατήσει δημόσια αρχή ή ασφαλιστική εταιρεία, τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός έτους ή χρηματική ποινή.

Στην πράξη, οδηγοί που δεν πληρούν πλέον τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας ή αποκρύπτουν σοβαρά προβλήματα, ενδέχεται να μην μπορούν να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους.

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Παράλληλα, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει και περιορισμούς αντί για πλήρη αφαίρεση της άδειας. Για παράδειγμα, ένας οδηγός μπορεί να λάβει άδεια οδήγησης μόνο για συγκεκριμένες συνθήκες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οδήγηση αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία αναγράφεται με τον κωδικό «05.01». Ο περιορισμός αυτός επιβάλλεται κυρίως σε περιπτώσεις προβλημάτων όρασης που καθιστούν επικίνδυνη τη νυχτερινή οδήγηση.

Άλλοι περιορισμοί περιλαμβάνουν την οδήγηση μόνο εντός συγκεκριμένης ακτίνας από τον τόπο κατοικίας (κωδικός 05.02), την απαγόρευση μεταφοράς συνεπιβατών (κωδικός 05.03), καθώς και τον περιορισμό της μέγιστης ταχύτητας.

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Το παράδειγμα της Ισπανίας θεωρείται χαρακτηριστικό, καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι ηλικιωμένοι οδηγοί λαμβάνουν περιορισμούς στις άδειές τους λόγω αυξημένης εμπλοκής σε τροχαία ατυχήματα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου το 15% των ηλικιωμένων οδηγών στην Ισπανία που βρίσκονται σε ηλικία υποχρεωτικής ανανέωσης έχουν πλέον κάποιου είδους περιορισμό στην άδειά τους.

Οι περισσότερες περιπτώσεις σχετίζονται με προβλήματα όρασης, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 70 ετών, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου επιβάλλεται και ανώτατο όριο ταχύτητας, συνήθως μεταξύ 80 και 90 χλμ./ώρα, για λόγους ασφαλείας.

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