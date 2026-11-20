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Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στη Σαλαμίνα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.



Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 στη Λεωφόρο Αιαντείου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 80χρονη οδηγός του ΙΧ επιχείρησε να κάνει αναστροφή, προκειμένου να εισέλθει σε πρατήριο καυσίμων.



Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στη διερχόμενη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σφοδρή σύγκρουση.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το CretaOne καταγράφεται η στιγμή της πρόσκρουσης. Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε ο οδηγός της μοτοσικλέτας κατέληξε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ ο συνεπιβάτης εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.



Οι δύο αναβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

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