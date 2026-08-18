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Φωτιά ξέσπασε στην Σαλαμίνα, την Τρίτη (18/08) στον Προφήτη Ηλία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο νησί της Σαλαμίνας για την οποία κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Προφητη Ηλία Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 Ε/Π. August 18, 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαλαμίνα, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ασκληπιού, από το ύψος της οδού Επιδαύρου έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής, με τα οχήματα να εκτρέπονται σε εναλλακτικές διαδρομές.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και κατοίκων.