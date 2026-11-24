Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τροποποιήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που προβλέπουν την υποχρεωτική βιντεοσκόπηση των πρακτικών εξετάσεων οδήγησης.

Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν τη χρήση κάμερας 360 μοιρών, λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των παρατυπιών και αυστηρότερα μέτρα για τη θεωρητική εξέταση.

Για τους νέους οδηγούς θεσπίζεται ειδικό σήμα στο όχημα, ενώ τίθενται ηλικιακοί και χρονικοί περιορισμοί για την οδήγηση αυτοκινήτων με ισχύ άνω των 340 ίππων.

Το σχέδιο νόμου αναθεωρεί τα πρόστιμα για παραβάσεις στάθμευσης, διπλασιάζοντας το κόστος για συγκεκριμένες κατηγορίες και καταργώντας την προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Η ποινή αφαίρεσης διπλώματος για οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη κατηγορία μειώνεται από έναν χρόνο σε έναν μήνα, με δυνατότητα επανέκδοσης μετά την απόκτηση της απαραίτητης άδειας.

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Οι πρακτικές εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης θα βιντεοσκοπούνται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που προτείνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το σχέδιο νόμου μπήκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 21 Νοεμβρίου 2026 και η διαβούλευση αναμένεται να κλείσει στις 7 Δεκεμβρίου 2026 στις 10:00.

Οι διατάξεις δεν είναι ακόμη νόμος. Μπορεί να αλλάξουν πριν ψηφιστούν, και δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία έναρξης.

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Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις για το δίπλωμα;

Ο εξεταστής θα έχει tablet, και μια φορητή κάμερα 360 μοιρών θα καταγράφει τα πεντάλ και τη θέση του εκπαιδευτή. Ένας κωδικός QR θα επιβεβαιώνει την ταυτότητα του εξεταστή, το όχημα και το βιβλιάριο εκπαίδευσης και εξέτασης του υποψηφίου.

Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχει αν οι κάμερες είναι σωστά τοποθετημένες και λειτουργούν, και θα επισημαίνει πιθανές παρατυπίες. Τα αρχεία θα κρατούνται για έως έξι μήνες.

Τι αλλάζει στη θεωρητική εξέταση;

Στις εισόδους των εξεταστικών κέντρων θα μπορούν να μπουν κάμερες για δειγματοληπτικό έλεγχο της ταυτότητας των υποψηφίων. Οι ποινές για πλαστογραφία ή για υποψήφιο που εξετάζεται στη θέση άλλου γίνονται αυστηρότερες. Δημιουργείται και ηλεκτρονικό μητρώο για τα οχήματα εκπαίδευσης των σχολών οδηγών.

Τι ισχύει για τους νέους οδηγούς;

Οι νέοι οδηγοί θα βάζουν ειδικό σήμα στο αυτοκίνητο τον πρώτο χρόνο μετά την έκδοση του διπλώματος. Για να οδηγήσει κάποιος αυτοκίνητο με ισχύ πάνω από 340 ίππους, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 22 ετών και να έχει δίπλωμα της αντίστοιχης κατηγορίας για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Ποια πρόστιμα αλλάζουν;

Οι απλές παραβάσεις στάθμευσης της κατηγορίας Ε1-Β, όπως σε νησίδες ασφαλείας, διαχωριστικές νησίδες ή θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, θα έχουν διπλάσιο πρόστιμο, 60 ευρώ. Καταργείται όμως η προσωρινή αφαίρεση διπλώματος για 10 ημέρες. Οι αυστηρές ποινές μένουν για τη στάθμευση σε ράμπες αναπήρων, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και λεωφορειολωρίδες.

Για όποιον οδηγεί χωρίς την απαιτούμενη κατηγορία διπλώματος, το πρόστιμο μένει ίδιο. Η αφαίρεση του διπλώματος μειώνεται από έναν χρόνο σε έναν μήνα, εφόσον ο οδηγός αποκτήσει την επέκταση της κατηγορίας. Μετά από 30 ημέρες από την παράβαση μπορεί να κάνει αίτηση για την κατηγορία, με θεωρητική εξέταση όπου χρειάζεται και πρακτική εξέταση. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά και για όσους έχουν ήδη εκτίσει τον πρώτο μήνα αφαίρεσης.

Ρύθμιση Σήμερα Με το σχέδιο νόμου Πρακτική εξέταση Χωρίς υποχρεωτική καταγραφή Ήχος και εικόνα, κάμερα 360° Απλή στάθμευση Ε1-Β Χαμηλότερο πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος 10 ημέρες 60 €, χωρίς αφαίρεση διπλώματος Οδήγηση χωρίς κατηγορία Αφαίρεση 1 έτος Αφαίρεση 1 μήνας, αν γίνει επέκταση Αυτοκίνητα > 340 ίππων – Από 22 ετών, με 3 χρόνια δίπλωμα Νέοι οδηγοί – Σήμα για 1 χρόνο