Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του και την ενίσχυση της διαφάνειας στις εξετάσεις οδήγησης.

Η πρωτοβουλία προβλέπει την ανάπτυξη συστημάτων για την ψηφιακή παρακολούθηση της εκπαίδευσης και την καθιέρωση αδιάβλητων διαδικασιών στις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων οδηγών.

Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας και την ψηφιοποίηση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Στα νέα μέτρα συμπεριλαμβάνεται η χρήση καμερών κατά τις πρακτικές εξετάσεις και η δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την εκμάθηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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Στην ενίσχυση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία των εξετάσεων οδήγησης αποσκοπεί η νέα προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Τεχνικές Λύσεις για την Οδική Ασφάλεια».

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Κωνσταντίνος Στεφανίδης.

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Η πρωτοβουλία αποσκοπεί τόσο στη διευκόλυνση της καθημερινότητας χιλιάδων πολιτών όσο και στην επιτάχυνση των διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, προβλέπεται ο περιορισμός των διοικητικών επιβαρύνσεων και η αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τρία βασικά πακέτα εργασιών:



Α) Ενίσχυση και Διαλειτουργικότητα Ψηφιακών Υπηρεσιών

Αναβάθμιση των μηχανισμών διαχείρισης χρηστών και ρόλων.



Ανάπτυξη και επέκταση διαλειτουργικοτήτων με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα.



Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης πινακίδων λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής.



Λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη διεκπεραίωση και μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία των ψηφιακών υπηρεσιών.



Β) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών

Ψηφιακή παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με καταγραφή παρουσιών και δυνατότητα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.



Νέο σύστημα πρακτικής εξέτασης με κλήρωση εξεταστών, εφαρμογή για τους εξεταστές, ψηφιακή καταγραφή της εξέτασης και μηχανισμό ενστάσεων.



Εφαρμογή για κινητά και τάμπλετ για την εκμάθηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με διαδραστικά τεστ, προσομοιώσεις και παρακολούθηση της προόδου.



Περισσότερη διαφάνεια και έλεγχος στην εκπαίδευση και τις εξετάσεις, λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη υποστήριξη της οδικής ασφάλειας.



Γ) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Κρατικών Πινακίδων Οχημάτων

Ψηφιακή διαχείριση ολόκληρου του κύκλου των κρατικών πινακίδων, από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα έως την παραγγελία, την παραγωγή και την τελική απόδοση.



Αυτοματοποιημένη και αδιάβλητη κατανομή αριθμών κυκλοφορίας.



Διασύνδεση με τα μητρώα οχημάτων και τις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου.



Καλύτερος έλεγχος και ιχνηλασιμότητα, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πινακίδων.

Την ίδια στιγμή, νέες ψηφιακές υπηρεσίες δρομολογούνται στον τομέα των διπλωμάτων οδήγησης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των σχετικών διαδικασιών. Το νέο σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις έχει ήδη αναπτυχθεί και το επόμενο βήμα είναι η εγκατάστασή του. Παράλληλα, έχει θεσπιστεί το νέο πλαίσιο για τη χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία. Στα επόμενα σχέδια περιλαμβάνονται, επίσης, ψηφιακά εργαλεία για την εκμάθηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και τη διεξαγωγή της πρακτικής εξέτασης.

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Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία πλατφόρμας εκμάθησης του ΚΟΚ, η οποία θα συγκεντρώνει το εκπαιδευτικό υλικό σε μία ενιαία ψηφιακή βιβλιοθήκη. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει δοκιμαστικά κουίζ (Demo Quiz), με ερωτήσεις εξάσκησης και επεξηγήσεις για τις σωστές απαντήσεις.

Το σύστημα, που σχεδιάζεται, προβλέπει για τις πρακτικές εξετάσεις:

Κλήρωση εξεταστών με τυχαία επιλογή μέσα από το σύστημα



Εξέταση και ψηφιακή διαφάνεια. Κριτήρια και σφάλματα στην εφαρμογή. Καταγραφή με κάμερες.



Άμεσο αποτέλεσμα. Επιτυχία ή αποτυχία μόλις ολοκληρωθεί και καταχωρηθεί η αξιολόγηση.



Ένσταση με τεκμήρια. Ψηφιακό δελτίο και διαθέσιμο υλικό καταγραφής.

Στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση καμερών κατά τη διάρκεια των πρακτικών εξετάσεων οδήγησης, με σκοπό τη διασφάλιση τόσο των υποψηφίων οδηγών όσο και των εξεταστών.

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