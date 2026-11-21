Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιδιώκοντας αναλογικότερες κυρώσεις για παραβάσεις χαμηλής επικινδυνότητας χωρίς να μειώνεται η αυστηρότητα για σοβαρά τροχαία αδικήματα.

Προβλέπεται η δυνατότητα πρόωρης ανάκτησης άδειας οδήγησης για οδηγούς που κατέχουν λάθος κατηγορία διπλώματος, εφόσον αποκτήσουν τη νόμιμη άδεια κατόπιν εξετάσεων.

Οι κυρώσεις για την παράνομη στάθμευση αναθεωρούνται με αύξηση των προστίμων και περιορισμό της αφαίρεσης διπλωμάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παρεμποδίζουν την ασφαλή προσβασιμότητα των πολιτών.

Ο συνολικός σχεδιασμός εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για τη δραστική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων μέσω εντατικών ελέγχων και της χρήσης τεχνολογικών μέσων επιτήρησης.

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Αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την αναπροσαρμογή ορισμένων κυρώσεων, χωρίς να μεταβάλλεται η αυστηρή αντιμετώπιση των σοβαρών παραβάσεων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια. Το σχετικό σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας οδήγησης, όπως όταν κάποιος οδηγεί όχημα διαφορετικής κατηγορίας από εκείνη που καλύπτει το δίπλωμά του, αλλά και τις ποινές για ορισμένες παραβάσεις στάθμευσης.

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Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε: «Διατηρούμε ακέραιη τη συνολική φιλοσοφία του ΚΟΚ, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθειά μας για μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Επιμένουμε στην αυστηρή αντιμετώπιση σοβαρών παραβάσεων, επιφέροντας επιμέρους τροποποιήσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων χαμηλής επικινδυνότητας, ώστε οι κυρώσεις να είναι πιο αναλογικές και αποτελεσματικές».

Πότε θα επιστρέφεται νωρίτερα το δίπλωμα οδήγησης

Μία από τις αλλαγές που εξετάζονται αφορά οδηγούς οι οποίοι εντοπίζονται να οδηγούν όχημα για το οποίο δεν διαθέτουν την απαιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται η δυνατότητα να αποκτήσουν την κατάλληλη άδεια και να επιστρέψουν νωρίτερα στην οδήγηση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά, εάν ένας οδηγός μοτοσυκλέτας εντοπιστεί να οδηγεί με άδεια χαμηλότερης κατηγορίας από την απαιτούμενη, αντί να περιμένει έναν χρόνο για την επιστροφή του διπλώματος, θα μπορεί μετά την πάροδο ενός μήνα, εφόσον έχει καταβάλει το πρόστιμο, να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση της μεγαλύτερης κατηγορίας άδειας.

Σε περίπτωση επιτυχίας, θα μπορεί να του επιστραφεί η άδεια οδήγησης χωρίς να χρειάζεται να συμπληρωθεί το διάστημα της ετήσιας αφαίρεσης που ισχύει σήμερα. Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να δώσει στους οδηγούς κίνητρο να αποκτήσουν την άδεια που αντιστοιχεί στο όχημα το οποίο οδηγούν.

Τι αλλάζει στα πρόστιμα για παράνομο παρκάρισμα

Στο πλαίσιο των αλλαγών εξετάζεται και η αναθεώρηση των κυρώσεων για παράνομη στάθμευση. Η κατεύθυνση του υπουργείου είναι να αυξηθεί το χρηματικό πρόστιμο, αλλά να περιοριστεί ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για συγκεκριμένες παραβάσεις.

Ωστόσο, δεν προβλέπεται χαλάρωση των ποινών για περιπτώσεις στάθμευσης που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην προσβασιμότητα ή την ασφάλεια των πολιτών. Οι κυρώσεις για στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και λεωφορειολωρίδες παραμένουν αυστηρές.

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Στόχος η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων

Η προσπάθεια αναθεώρησης του ΚΟΚ εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και την προσέγγιση του ευρωπαϊκού μέσου όρου στους θανάτους από τροχαία.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 56 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καθώς και σημαντικά λιγότεροι τραυματισμοί.

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική για την οδική ασφάλεια περιλαμβάνει αυστηρότερες διατάξεις του ΚΟΚ, εντατικοποίηση των ελέγχων από την Ελληνική Αστυνομία, με ιδιαίτερη έμφαση στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά και αξιοποίηση των καμερών. Η χρήση τους έχει τόσο κατασταλτικό όσο και προληπτικό χαρακτήρα, με στόχο τον περιορισμό επικίνδυνων συμπεριφορών στους δρόμους.

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