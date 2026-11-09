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Το μέτρο θα εφαρμόζεται αποκλειστικά σε δρόμους με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλων συστημάτων επιτήρησης.

Η εφαρμογή των υψηλότερων ορίων θα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη οδική ασφάλεια για τους οδηγούς.

Παράλληλα, εξετάζεται η επιβολή ελάχιστης ταχύτητας στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ομαλής ροής των οχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους.

Η νομοθετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και, εφόσον εγκριθεί, η πλήρης εφαρμογή των νέων κανόνων αναμένεται την 1η Ιανουαρίου 2028.

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Σημαντική αλλαγή στο καθεστώς ταχύτητας των αυτοκινητοδρόμων προωθεί η Ιταλία, εξετάζοντας την αύξηση του ανώτατου ορίου από τα 130 στα 150 χλμ./ώρα. Η νέα ρύθμιση δεν θα αφορά το σύνολο του οδικού δικτύου, αλλά συγκεκριμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων που πληρούν αυστηρές τεχνικές και κυκλοφοριακές προϋποθέσεις.

Η πρόταση εντάσσεται στην αναθεώρηση του ιταλικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και επιχειρεί να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στους οδηγούς, επιτρέποντας υψηλότερες ταχύτητες εκεί όπου οι υποδομές και οι συνθήκες κυκλοφορίας μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο μέτρο.

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Σε ποιους αυτοκινητοδρόμους θα επιτρέπονται τα 150 χλμ./ώρα

Ειδικότερα, το νέο όριο θα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιλεγμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων που διαθέτουν τουλάχιστον τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Παράλληλα, η αύξηση του ορίου θα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, καθώς τα 150 χλμ./ώρα δεν θα επιτρέπονται σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης, χαλαζόπτωσης, χιονόπτωσης ή άλλων συνθηκών που περιορίζουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Καθοριστικό ρόλο θα έχουν και τα συστήματα επιτήρησης, αφού τα συγκεκριμένα τμήματα θα πρέπει να διαθέτουν κάμερες και ραντάρ για τη συνεχή παρακολούθηση της κυκλοφορίας και την τήρηση των ορίων ταχύτητας. Στους αυτοκινητοδρόμους που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, το όριο θα παραμείνει στα 130 χλμ./ώρα.

Η λογική πίσω από την πρόταση είναι ότι αρκετοί οδηγοί κινούνται ήδη με ταχύτητες κοντά στα 150 χλμ./ώρα, παρά το ισχύον όριο. Έτσι, η ιταλική πλευρά επιχειρεί να προσαρμόσει τη νομοθεσία, επιτρέποντας υψηλότερες ταχύτητες μόνο σε δρόμους όπου οι υποδομές μπορούν να τις υποστηρίξουν.

Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί το νέο όριο ταχύτητας

Η Ιταλία εξετάζει παράλληλα και την καθιέρωση ελάχιστης ταχύτητας στην αριστερή λωρίδα αυτοκινητοδρόμων με τουλάχιστον τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση. Στόχος είναι να περιοριστεί η αδικαιολόγητα αργή κίνηση στη λωρίδα προσπέρασης, η οποία μπορεί να εμποδίζει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας και να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις.

Ωστόσο, η διαδικασία αναθεώρησης του ιταλικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παρότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τη νομοθετική πρόταση, εκκρεμούν η γνωμοδότηση του ιταλικού Συμβουλίου της Επικρατείας, η εξέταση από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και η διαβούλευση με τις περιφερειακές αρχές.

Εφόσον η νομοθεσία εγκριθεί χωρίς αλλαγές, το νέο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στο 2027, ενώ η πλήρης εφαρμογή των νέων κανόνων προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2028.