Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εισάγει αυστηρότερα όρια ταχύτητας και ενισχυμένους μηχανισμούς ελέγχου με τη χρήση καμερών τεχνητής νοημοσύνης για την οδική ασφάλεια.

Το γενικό ανώτατο όριο ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχών ορίζεται πλέον στα 30 χιλιόμετρα ανά ώρα για την προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν κλιμακούμενα πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις, όπως η προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης, ανάλογα με το ύψος της υπέρβασης.

Σε δρόμους όπου υπάρχει ειδική οδική σήμανση με διαφορετικό όριο ταχύτητας, η συγκεκριμένη πινακίδα υπερισχύει πάντα του γενικού ορίου που ορίζει ο νέος Κώδικας.

Για εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες άνω των 200 χιλιομέτρων ανά ώρα, ο νόμος προβλέπει επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.

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Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην επιβολή της οδικής νομοθεσίας, καθώς η Πολιτεία αυστηροποιεί τόσο τις ποινές όσο και τους μηχανισμούς ελέγχου, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τους συχνότερους ελέγχους της Τροχαίας, σταδιακά τίθενται σε λειτουργία και συστήματα καμερών με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI), τα οποία θα εντοπίζουν αυτόματα τις παραβάσεις και θα βεβαιώνουν τα σχετικά πρόστιμα.

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Το νέο όριο των 30 χλμ./ώρα

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τα όρια ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχών. Το γενικό ανώτατο όριο διαμορφώνεται πλέον στα 30 χλμ./ώρα, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για πεζούς, ποδηλάτες και χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι μονόδρομοι με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας, καθώς και οι δρόμοι διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση ή με διαχωριστική νησίδα, όπου το όριο παραμένει στα 50 χλμ./ώρα.

Γιατί τα 50 χλμ./ώρα μπορεί να κοστίσουν το δίπλωμα

Η αλλαγή του γενικού ορίου σημαίνει ότι σε δρόμο όπου ισχύουν τα 30 χλμ./ώρα, ένας οδηγός που κινείται με 50 χλμ./ώρα υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο κατά 20 χλμ./ώρα και αντιμετωπίζει τις κυρώσεις που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, για υπέρβαση ταχύτητας έως 20 χλμ./ώρα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ για υπέρβαση από 20 έως 30 χλμ./ώρα το πρόστιμο παραμένει στα 150 ευρώ, συνοδευόμενο όμως από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Για υπέρβαση από 30 έως 50 χλμ./ώρα προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

Εφόσον η υπέρβαση ξεπερνά τα 50 χλμ./ώρα, το πρόστιμο αυξάνεται στα 700 ευρώ, ενώ η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 60 ημέρες.

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Οι βαριές ποινές για τις πολύ υψηλές ταχύτητες

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις για όσους κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες.

Ειδικότερα, η κίνηση με περισσότερα από 150 χλμ./ώρα σε αυτοκινητοδρόμους, άνω των 130 χλμ./ώρα σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και άνω των 120 χλμ./ώρα στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Για ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 200 χλμ./ώρα, το διοικητικό πρόστιμο εκτοξεύεται στα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

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Τι ισχύει όταν η πινακίδα δείχνει διαφορετικό όριο

Ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν τους οδηγούς είναι ποιο όριο υπερισχύει όταν η πινακίδα κυκλοφορίας προβλέπει διαφορετική ταχύτητα από το γενικό όριο του ΚΟΚ.

Η απάντηση δίνεται στο άρθρο 24 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με το οποίο τα γενικά όρια εφαρμόζονται μόνο όταν δεν υπάρχει ειδική σήμανση. Επομένως, όπου έχει τοποθετηθεί πινακίδα με συγκεκριμένο όριο ταχύτητας, αυτό υπερισχύει πάντοτε του γενικού ορίου που προβλέπει ο ΚΟΚ.

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