Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η χρήση smartwatch κατά την οδήγηση μπορεί να αποδειχθεί ακριβή υπόθεση, καθώς οι δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα «έξυπνα» ρολόγια τα φέρνουν όλο και πιο κοντά στην κατηγορία των κινητών τηλεφώνων. Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για κάθε ενέργεια που αποσπά την προσοχή του οδηγού, οι Αρχές εξετάζουν πλέον και την αξιοποίηση των smartwatch, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται για ανάγνωση μηνυμάτων, πραγματοποίηση κλήσεων ή διαχείριση εφαρμογών.

Παράλληλα, η σταδιακή εγκατάσταση καμερών τεχνητής νοημοσύνης στους ελληνικούς δρόμους ενισχύει τους ελέγχους, καθώς μπορούν να καταγράψουν κινήσεις που ενδέχεται να συνιστούν παράβαση. Αν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός χρησιμοποιεί το smartwatch με τρόπο που ισοδυναμεί με χρήση κινητού, το αρμόδιο αστυνομικό όργανο μπορεί να βεβαιώσει παράβαση.

Advertisement

Advertisement

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι κυρώσεις μπορεί να φτάσουν σε πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Η τάση αυτή έχει ήδη υιοθετηθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, η χρήση smartwatch κατά την οδήγηση αντιμετωπίζεται όπως και η χρήση κινητού τηλεφώνου, με πρόστιμο 200 λιρών (περισσότερα από 230 ευρώ) και έξι βαθμούς ποινής στο σύστημα αξιολόγησης των οδηγών.

Ακόμη όμως και αν δεν εφαρμοστεί η νομοθεσία για τα κινητά τηλέφωνα, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ότι κάθε οδηγός οφείλει να έχει την πλήρη προσοχή του στραμμένη στον δρόμο. Εφόσον οι αστυνομικές αρχές κρίνουν ότι η χρήση smartwatch επηρέασε την ασφαλή οδήγηση, μπορούν να επιβάλουν τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 16.

Στην περίπτωση αυτή, η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α και τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 20 ημέρες.