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Μια ανάσα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα βρέθηκε μοτοσικλετιστής σε πολυσύχναστη διασταύρωση του Κορυδαλλού, όταν οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που δημιουργούσε για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα.

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Στα πλάνα φαίνεται το όχημα να εισέρχεται στη διασταύρωση αρκετά δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση του κόκκινου σηματοδότη, την ώρα που η κυκλοφορία από την κάθετη οδό είχε ήδη λάβει πράσινο φως. Χάρη στην ψυχραιμία και τη χαμηλή ταχύτητα του μοτοσικλετιστή αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς πρόλαβε να φρενάρει εγκαίρως.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς πολίτες να καταγγέλλουν την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά που εξακολουθεί να απειλεί την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους.

Τι ορίζει ο νόμος για την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη συγκαταλέγεται στις πιο σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια οδηγών και πεζών. Για την πρώτη παράβαση προβλέπεται πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε πέντε χρόνια, οι κυρώσεις γίνονται αυστηρότερες, με το πρόστιμο να αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και την αφαίρεση του διπλώματος να φτάνει τους έξι μήνες. Για τρίτη παράβαση, το πρόστιμο ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για έναν χρόνο. Αν από την παράβαση προκληθεί τροχαίο ατύχημα, προβλέπονται επιπλέον ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.