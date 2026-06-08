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Η εικόνα της νυχτερινής διασκέδασης στην Ελλάδα δείχνει να μεταβάλλεται σταδιακά το τελευταίο διάστημα, καθώς η αυστηροποίηση του ΚΟΚ και η πιο συστηματική παρουσία αλκοτέστ στους δρόμους έχουν επηρεάσει άμεσα τη συμπεριφορά των οδηγών. Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική συμμόρφωση με τους κανόνες, αλλά για μια πιο βαθιά αλλαγή στον τρόπο που οργανώνονται πλέον οι έξοδοι.

Σύμφωνα με δεδομένα που καταγράφονται από τον χώρο της εστίασης και της αγοράς ποτών, η συνολική κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινά μαγαζιά παρουσιάζει κάμψη, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις υπολογίζεται γύρω στο 12% σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους. Η επίδραση αποδίδεται κυρίως στον φόβο των ελέγχων και στις πιο αυστηρές συνέπειες που έχουν θεσπιστεί, καθώς πολλοί επιλέγουν να περιορίσουν την κατανάλωση αν γνωρίζουν ότι θα οδηγήσουν.

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Η αλλαγή αυτή δεν φαίνεται να είναι ομοιόμορφη σε όλα τα είδη ποτών. Τα λεγόμενα «βαριά» αλκοολούχα, όπως το ουίσκι, καταγράφουν αισθητή πτώση που σε ορισμένες εκτιμήσεις αγγίζει το 10%, ενώ σε πιο premium κατηγορίες η μείωση είναι ακόμη πιο έντονη. Αντίθετα, παρατηρείται μια σταδιακή ενίσχυση των επιλογών με χαμηλό ή μηδενικό αλκοόλ, κάτι που πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν περιθωριακή τάση.

Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι οι καταναλωτές πλέον δεν προσεγγίζουν τη νυχτερινή έξοδο με την ίδια «χαλαρή» διάθεση ως προς την ποσότητα αλκοόλ. Υπάρχει μεγαλύτερος υπολογισμός, πιο προσεκτικές επιλογές και συχνά ένα άτυπο όριο που δεν ξεπερνιέται, ειδικά όταν το αυτοκίνητο αποτελεί το μέσο επιστροφής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζει και ο μέσος λογαριασμός ανά πελάτη, ο οποίος εμφανίζεται χαμηλότερος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Η στροφή προς τις μπίρες χωρίς αλκοόλ είναι από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της νέας συνθήκης. Τα τελευταία χρόνια υπήρχε ήδη μια μικρή άνοδος, όμως πλέον η τάση φαίνεται να επιταχύνεται, καθώς αρκετοί τις επιλέγουν ως «ασφαλή» λύση για να συμμετέχουν στη διασκέδαση χωρίς ρίσκο στον δρόμο. Σε αρκετά καταστήματα, μάλιστα, οι επιλογές 0% έχουν αρχίσει να αποκτούν μόνιμη θέση στον κατάλογο και όχι απλώς συμπληρωματικό ρόλο.

Η αυξημένη παρουσία ελέγχων αλκοτέστ, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη νυχτερινή ζωή, λειτουργεί ως βασικός παράγοντας αυτής της μεταβολής. Οι οδηγοί γνωρίζουν πλέον ότι οι πιθανότητες ελέγχου είναι υψηλότερες, κάτι που οδηγεί σε πιο συντηρητικές αποφάσεις ήδη πριν βγουν από το σπίτι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό έχει αλλάξει ακόμη και τον τρόπο που οργανώνονται οι παρέες, με περισσότερους να μοιράζονται ρόλους μετακίνησης ή να επιλέγουν εναλλακτικές επιστροφής.

Παράλληλα, η αγορά προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Μπαρ και κέντρα διασκέδασης πειραματίζονται με νέες λίστες ποτών, προωθούν μη αλκοολούχα cocktails και δίνουν έμφαση σε πιο «light» επιλογές, προσπαθώντας να διατηρήσουν την κατανάλωση σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ωστόσο, η γενική τάση δείχνει ότι η ποσότητα αλκοόλ ανά έξοδο μειώνεται, ακόμα κι αν η προσέλευση του κόσμου δεν έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Από την πλευρά της οδικής ασφάλειας, οι αρχές εκτιμούν ότι η αυστηροποίηση των μέτρων έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει, καθώς οι οδηγοί δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή. Αν και το φαινόμενο της οδήγησης υπό την επήρεια δεν έχει εξαλειφθεί, η συχνότητα και η έντασή του φαίνεται να περιορίζονται σε σχέση με το παρελθόν, κάτι που συνδέεται άμεσα με την ενισχυμένη παρουσία ελέγχων.

Συνολικά, διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο νυχτερινής διασκέδασης, όπου το αλκοόλ δεν εξαφανίζεται αλλά χάνει μέρος της κυρίαρχης θέσης του. Οι επιλογές γίνονται πιο μετρημένες, οι καταναλωτές πιο προσεκτικοί και η αγορά αναγκάζεται να προσαρμοστεί σε μια πραγματικότητα όπου η ασφάλεια στον δρόμο έχει αρχίσει να επηρεάζει άμεσα ακόμη και το ποτό στο τραπέζι.