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Σκληρότερα μέτρα για τους πεζούς που χρησιμοποιούν κινητά την ώρα που κινούνται στον δρόμο υιοθετούν ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με τη Σλοβακία να γίνεται η πιο πρόσφατη που θεσπίζει απαγόρευση για τους λεγόμενους «smartphone zombies» στις διαβάσεις.

Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου και απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διέλευση πεζών από διαβάσεις ή σε άμεση εγγύτητα με αυτές.

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Πηγή: iSTOCK

Η ρύθμιση δεν αφορά τις απλές κλήσεις, αλλά κυρίως δραστηριότητες που αποσπούν την προσοχή, όπως η αποστολή μηνυμάτων, η χρήση κοινωνικών δικτύων και η παρακολούθηση βίντεο ενώ κάποιος περπατά στον δρόμο.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως τα 50 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις πρόκλησης ατυχήματος προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις. Η Σλοβακία δεν είναι η πρώτη χώρα που λαμβάνει τέτοια μέτρα, καθώς η Πολωνία έχει θεσπίσει αντίστοιχους περιορισμούς από το 2021, ενώ η Λιθουανία εφαρμόζει παρόμοια νομοθεσία ήδη από το 2018, αξιοποιώντας ακόμη και κάμερες για τον έλεγχο των διαβάσεων.

Αντίθετα, σε αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης προτιμώνται πιο ήπια μέτρα. Σε πόλεις της Γερμανίας και της Ολλανδίας έχουν τοποθετηθεί φωτεινές λωρίδες LED στο οδόστρωμα που βοηθούν τους αφηρημένους πεζούς, ενώ στη Γαλλία δίνεται έμφαση κυρίως σε καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, χωρίς την επιβολή προστίμων.