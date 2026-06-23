Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει τη σωστή λειτουργία του φωτισμού στην πίσω πινακίδα ώστε ο αριθμός κυκλοφορίας να παραμένει ευανάγνωστος τη νύχτα.

Η έλλειψη λειτουργικού φωτισμού στην πινακίδα επιφέρει διοικητικό πρόστιμο τριάντα ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για δέκα ημέρες.

Οι πινακίδες πρέπει να είναι πάντα ευδιάκριτες από τα τεχνικά μέσα, καθώς η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμο τριακοσίων πενήντα ευρώ.

Στον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ το καμένο φως της πινακίδας καταγράφεται ως δευτερεύουσα έλλειψη η οποία απαιτεί αποκατάσταση εντός δύο μηνών.

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Ο ΚΟΚ είναι ιδιαίτερα αυστηρός με την ευκρίνεια των πινακίδων κυκλοφορίας, οι οποίες πρέπει να είναι πάντα ευανάγνωστες.

Η σωστή λειτουργία στα φώτα ενός αυτοκινήτου δεν αφορά μόνο τους προβολείς, τα φλας ή τα πίσω φανάρια. Υπάρχει ένα μικρό εξάρτημα που συχνά περνά απαρατήρητο από τους οδηγούς, παρότι η βλάβη του μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και παρατηρήσεις στο ΚΤΕΟ.

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Ο λόγος για το λαμπάκι της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας. Πρόκειται συνήθως για μία απλή λυχνία ή ένα μικρό LED, η αντικατάσταση του οποίου κοστίζει ελάχιστα χρήματα. Παρ’ όλα αυτά, επειδή βρίσκεται στο πίσω μέρος του οχήματος, αρκετοί οδηγοί δεν αντιλαμβάνονται εύκολα ότι έχει καεί, εκτός αν το παρατηρήσουν οι ίδιοι ή τους το επισημάνει κάποιος άλλος.

Όμως η ύπαρξη και η σωστή λειτουργία του φωτισμού της πινακίδας δεν είναι προαιρετική. Σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα αυτοκίνητα και τα ρυμουλκούμενα πρέπει να διαθέτουν φωτισμό επαρκούς έντασης ώστε ο αριθμός κυκλοφορίας να είναι ευανάγνωστος κατά τη διάρκεια της νύχτας, με καθαρές καιρικές συνθήκες, από απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων.

Σε περίπτωση που το όχημα δεν διαθέτει λειτουργικό φωτισμό πινακίδας, η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β, κάτι που μεταφράζεται σε διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.

Οι πινακίδες κυκλοφορίας, ωστόσο, πρέπει να είναι ευκρινείς και για έναν ακόμη λόγο. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει επιπλέον κυρώσεις όταν οι πινακίδες δεν είναι, για οποιονδήποτε λόγο, ευδιάκριτες ή αναγνωρίσιμες από τα τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων, με το πρόστιμο να φτάνει τα 350 ευρώ και να συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.

Όσον αφορά το ΚΤΕΟ, ένα καμένο φως πινακίδας δεν οδηγεί σε «κόψιμο» του αυτοκινήτου. Καταγράφεται όμως ως δευτερεύουσα έλλειψη και ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποχρεούται να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσα σε διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία του ελέγχου.

Γι’ αυτό, κατά τον τακτικό έλεγχο στα φώτα του αυτοκινήτου, αξίζει να αφιερώνετε λίγα δευτερόλεπτα και στον φωτισμό της πίσω πινακίδας. Πρόκειται για μία από τις φθηνότερες επισκευές που μπορεί να χρειαστεί ένα όχημα, αλλά η αμέλειά της μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβότερη.