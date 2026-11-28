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Κόλπο με «μαρκάρισμα» χρησιμοποιούν επιτήδειοι για την κλοπή αυτοκινήτων – Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί εάν εντοπίσουν κάποιο σημάδι

Λυκαβηττός: Οδηγοί έκαναν αγώνες drift μπροστά στην Τροχαία – Συνολικά 30 οι παραβάσεις του ΚΟΚ (βίντεο)

Αλλαγές στον ΚΟΚ: Τι αλλάζει στην ποινή για οδήγηση με λάθος δίπλωμα και τα πρόστιμα για παράνομο παρκάρισμα

Ξημερώματα, την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι πηγαίνουν στη δουλειά τους, κάποιοι επιδειξίες της ασφάλτου μετατρέπουν τους δρόμους σε πίστες αγώνων. Κάνουν τους καμπόσους επειδή έχουν μεγάλα και ακριβά αυτοκίνητα. Κυρίως SUV. Επικίνδυνοι ελιγμοί, υπερβολική ταχύτητα, περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής. Στη σημερινή βιντεοπαρέμβασή μου απευθύνομαι ευθέως στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Υπάρχουν κάμερες. Αξιοποιήστε τις, πριν θρηνήσουμε κι άλλα θύματα.

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Κόλπο με «μαρκάρισμα» χρησιμοποιούν επιτήδειοι για την κλοπή αυτοκινήτων – Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί εάν εντοπίσουν κάποιο σημάδι

Λυκαβηττός: Οδηγοί έκαναν αγώνες drift μπροστά στην Τροχαία – Συνολικά 30 οι παραβάσεις του ΚΟΚ (βίντεο)

Αλλαγές στον ΚΟΚ: Τι αλλάζει στην ποινή για οδήγηση με λάθος δίπλωμα και τα πρόστιμα για παράνομο παρκάρισμα

Ασύδοτοι οδηγοί ακριβών αυτοκινήτων που νομίζουν οτι οι δρόμοι είναι πίστες της Formula 1 – Βίντεο σχόλιο του Τέρενς Κουίκ

Ξημερώματα, την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι πηγαίνουν στη δουλειά τους, κάποιοι επιδειξίες της ασφάλτου μετατρέπουν τους δρόμους σε πίστες αγώνων. Κάνουν τους καμπόσους επειδή έχουν μεγάλα και ακριβά αυτοκίνητα. Κυρίως SUV. Επικίνδυνοι ελιγμοί, υπερβολική ταχύτητα, περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής. Στη σημερινή βιντεοπαρέμβασή μου απευθύνομαι ευθέως στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Υπάρχουν κάμερες. Αξιοποιήστε τις, πριν θρηνήσουμε κι άλλα θύματα.