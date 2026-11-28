Ξημερώματα, την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι πηγαίνουν στη δουλειά τους, κάποιοι επιδειξίες της ασφάλτου μετατρέπουν τους δρόμους σε πίστες αγώνων. Κάνουν τους καμπόσους επειδή έχουν μεγάλα και ακριβά αυτοκίνητα. Κυρίως SUV. Επικίνδυνοι ελιγμοί, υπερβολική ταχύτητα, περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής. Στη σημερινή βιντεοπαρέμβασή μου απευθύνομαι ευθέως στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Υπάρχουν κάμερες. Αξιοποιήστε τις, πριν θρηνήσουμε κι άλλα θύματα.
Ασύδοτοι οδηγοί ακριβών αυτοκινήτων που νομίζουν οτι οι δρόμοι είναι πίστες της Formula 1 – Βίντεο σχόλιο του Τέρενς Κουίκ
Οι ασύδοτοι οδηγοί που κάνουν τους σπουδαίους με ακριβά αυτοκίνητα, οι επικίνδυνες πρωινές κόντρες, ακόμα και για ζωές ανθρώπων και η ανάγκη για αυστηρές κυρώσεις.
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ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ
28 Νοεμβρίου 2026 • 07:04
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