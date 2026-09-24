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Σοβαρό ατύχημα υπέστη μια 12χρονη στην κεντρική Ισπανία, όταν υπέστη ηλεκτροπληξία από ρεύμα 30.000 volt και έμεινε να κρέμεται από πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος, στον οποίο είχε ανέβει προκειμένου να τραβήξει φωτογραφίες, στο πλαίσιο ενός νέου επικίνδυνου trend στα social media.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Ναβαερμόσα, κοντά στο Τολέδο, και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενημερώθηκαν στις 18:46 το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 12χρονη ήρθε σε επαφή με γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος την ώρα που σκαρφάλωνε στον πυλώνα. Η ηλεκτροπληξία της προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα, ενώ στη συνέχεια παρέμεινε κρεμασμένη πάνω στην κατασκευή.

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Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι αρχικά διέκοψαν την ηλεκτροδότηση, ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν με ασφάλεια το σημείο. Στη συνέχεια ανέβηκαν στον πυλώνα, ασφάλισαν την 12χρονη και την κατέβασαν στο έδαφος με τη βοήθεια κλιμακοφόρου οχήματος.

Οι διασώστες τής παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και στη συνέχεια η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο La Paz στη Μαδρίτη. Η κατάστασή της παραμένει πολύ σοβαρή.

Με αφορμή το περιστατικό, οι πυροσβεστικές αρχές απηύθυναν προειδοποίηση για την ολοένα και πιο ανησυχητική τάση ανθρώπων να επιχειρούν «επικίνδυνες και σχεδόν αδύνατες προκλήσεις», προκειμένου να τραβήξουν φωτογραφίες και να τις δημοσιεύσουν στα social media.

«Μια φωτογραφία δεν αξίζει τη ζωή σας», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πυροσβέστες, προσθέτοντας ότι «καμία φωτογραφία, βίντεο ή ανάρτηση δεν αξίζει να πάρεις αυτό το ρίσκο».

Παράλληλα, τόνισαν ότι η ανάβαση σε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρα ηλεκτροπληξία ακόμη και όταν δεν υπάρχει άμεση επαφή με καλώδιο υψηλής τάσης.

Με πληροφορίες από Todo Alicante