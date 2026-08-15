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Ο έφηβος μαθητής διέμενε στην κατοικία του με την οικογένειά του όταν υπέστη το μοιραίο ατύχημα λόγω διαρροής ρεύματος από τον θερμοσίφωνα.

Ο εκλιπών είχε διακριθεί πρόσφατα σε επιστημονικό διαγωνισμό στην Ιρλανδία για τον σχεδιασμό καινοτόμου συστήματος επικοινωνίας που βοηθά παιδιά με δυσκολίες στην ομιλία.

Ο Ιρλανδός βουλευτής Κολμ Μπερκ εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του ταλαντούχου νέου, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές ακαδημαϊκές του προοπτικές και επιδόσεις.

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Ο τραγικός και άδικος θάνατος του 17χρονου Άλεξ ΜακΚι στην Κίμωλο έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια αλλά και την κοινότητα στο Κορκ της Ιρλανδίας που μεγάλωνε.

Η Irish Mirror, αναφερόμενη στον θάνατο του Άλεξ ΜακΚί, αφιέρωσε λίγες γραμμές στο νεαρό, ευγενικό αγόρι με τις διακρίσεις που ήταν μαθητής στην τελευταία τάξη του Λυκείου.

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Ο Άλεξ είχε στενούς δεσμούς και με την Κίμωλο, καθώς η μητέρα του κατάγεται από το νησί. Είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μαζί της και με την αδελφή του για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, όπου τον περίμεναν οι φίλοι των καλοκαιρικών τους περιπετειών. Εκεί που έμελλε να γίνει ο πιο αφιλόξενος τόπος.

Ηταν ένας μικρός επιστήμονας

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 17χρονος ξεχώριζε για τις υψηλές επιδόσεις και τη δημιουργικότητά του. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είχε λάβει μέρος σε ένα μαθητικό επιστημονικό πρόγραμμα, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδίασε μαζί με την ομάδα του το «Bumblebee», ένα πρωτοποριακό σύστημα επικοινωνίας για παιδιά με δυσκολίες στην ομιλία. Η εργασία τους κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία της, ενώ απέσπασε και ειδικό βραβείο από το «Γραφείο του Συνηγόρου του Παιδιού» της Ιρλανδίας.

Για τον Άλεξ μίλησε με συγκίνηση ο Ιρλανδός βουλευτής Κολμ Μπερκ, ο οποίος τον είχε συναντήσει μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της έκθεσης στην οποία είχε παρουσιαστεί και βραβευτεί η εργασία του.

«Είναι εξαιρετικά θλιβερό να ακούς ότι ένας τόσο νέος άνθρωπος πέθανε με τόσο τραγικό τρόπο», δήλωσε, περιγράφοντας τον 17χρονο ως έναν νέο με ιδιαίτερο ταλέντο και μεγάλες προοπτικές. «Ήταν ένας πραγματικά ταλαντούχος νέος, με ολόκληρη τη ζωή του και μια σπουδαία καριέρα μπροστά του», ανέφερε.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 9 Αυγούστου. Ο 17χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μπάνιο της κατοικίας όπου διέμενε με την οικογένειά του με τις αρχές να κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία εξαιτίας της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος από τον θερμοσίφωνα.