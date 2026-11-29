Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη για να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους στη φτώχεια, τη διαφθορά και τις πιέσεις κατά της αντιπολίτευσης.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από εκατοντάδες φορείς και εργατικά συνδικάτα, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες των πολιτών λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των χαμηλών συντάξεων.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν λογοδοσία για υποθέσεις διαφθοράς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προστασία της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας στη χώρα.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε εν μέσω κλιμακούμενων δικαστικών διώξεων κατά της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου σε μεγάλη διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη, αψηφώντας τη βροχή, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη φτώχεια, τη διαφθορά και τις πιέσεις που δέχονται η αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από κοινό κάλεσμα περισσότερων από 100 οργανώσεων, ανάμεσά τους εργατικά συνδικάτα, σύλλογοι, κόμματα της αντιπολίτευσης και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Οι συγκεντρωμένοι κατέκλυσαν την περιοχή Καρτάλ, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του συνδικάτου μεταλλουργών Birlesik Metal-Is, Οζκάν Ατάρ, υπογράμμισε ότι η διαμαρτυρία ξεπερνά τα όρια μιας εργατικής κινητοποίησης και εκφράζει όλους όσοι αντιδρούν στην αδικία και την καταπίεση.

Advertisement

Advertisement

«Σήμερα, αυτή η πλατεία δεν είναι γεμάτη μόνο με εργάτες. (…) Είναι γεμάτη από όλους όσοι αρνούνται να υποταχθούν στη φτώχεια και την αδικία και που αρνούνται να σιωπήσουν μπροστά στην καταπίεση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Hava pek güzel değil, kabul. Ama o kadar kalabalığız ki ısındık. Kimi birbirini ilk kez gören, bu şehri ve ülkeyi inşa eden, İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen binlerce emekçi aynı mücadelede yan yana. Hep birlikte kazanacağız. https://t.co/uaDB5mAnzi November 29, 2026

Ο ίδιος ζήτησε να υπάρξει λογοδοσία για τις υποθέσεις διαφθοράς, καταγγέλλοντας την εκμετάλλευση των δημόσιων πόρων από προνομιούχους κύκλους που βρίσκονται κοντά στην εξουσία. «Θέλουμε δημοκρατία, ελευθερία, ισότητα και ειρήνη», πρόσθεσε.

Στα πανό των διαδηλωτών κυριαρχούσαν μηνύματα όπως «Δικαιοσύνη, ψωμί και ελευθερία», «Όχι στη φτώχεια και τη διαφθορά», «Λίγη ζωή, πολλή δουλειά: Αρκετά!», «Για τους συνταξιούχους, πείνα· για όσους βρίσκονται κοντά στην εξουσία, χλιδή» και «Ένας προϋπολογισμός για τον λαό, όχι για τους κλέφτες».

Διαμαρτυρία στην Κωνσταντινούπολη για τις χαμηλές συντάξεις και την ακρίβεια

Κεντρικό ζήτημα της συγκέντρωσης αποτέλεσε η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι στην Τουρκία, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός περιορίζει συνεχώς την αγοραστική τους δύναμη. Ενδεικτική της κατάστασης είναι η μαρτυρία διαδηλωτή, ο οποίος μίλησε στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Ilke TV, θέτοντας το ζήτημα της κάλυψης των βασικών οικογενειακών αναγκών με τις σημερινές συντάξεις.

«Πώς υποτίθεται ότι θα πληρώνουμε το ενοίκιό μας, το σχολείο των παιδιών μας ή θα εξοφλούμε τους λογαριασμούς μας με μια σύνταξη 23.500 λιρών (423 ευρώ); Κάθε χρόνο, οι αυξήσεις παραμένουν κάτω από τον πληθωρισμό», ανέφερε.

Advertisement

Από την πλευρά του, ο Οζγκούρ Τσελίκ, επικεφαλής της οργάνωσης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη, συνέδεσε τις οικονομικές δυσκολίες με την κατάσταση των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα.

“İnsanca Yaşamak İstiyoruz” İstanbul’da işçiler ve emekçiler olumsuz hava koşullarına rağmen “İnsanca Yaşamak İstiyoruz” diyerek Kartal Meydanı’na akın etti. https://t.co/FdFbK2s9w8 — Tepeören News (@NewsAkf) November 29, 2026

«Οι επιθέσεις κατά της δημοκρατίας έχουν επίσης πολύ βαθιές συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Η Τουρκία σύρεται σε μεγάλη φτώχεια και μεγάλη δυστυχία», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Advertisement

Η υπόθεση του Εκρέμ Ιμάμογλου και οι διώξεις σε βάρος της αντιπολίτευσης

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, με την αντιπολίτευση να βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά δικαστικών υποθέσεων και διώξεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η υπόθεση του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Μετά την ακύρωση του πανεπιστημιακού του πτυχίου, ο ίδιος δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Την ίδια στιγμή, εδώ και μήνες καταγράφονται πιέσεις σε βάρος δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, αλλά και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) δέχονται επικρίσεις για ένα μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο, το οποίο αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη διαφθορά και την ατιμωρησία προσώπων με ισχυρή θέση.

Advertisement

Η οικονομική κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη για τα νοικοκυριά της μεσαίας και της εργατικής τάξης, καθώς ο πληθωρισμός κινείται περίπου στο 30%, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι πολίτες να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Επιπλέον, η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο κριτικής για τις συνθήκες εργασίας και την ανεπάρκεια των μέτρων προστασίας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Advertisement