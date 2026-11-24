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Οι αρχές διεξήγαγαν εκτεταμένες έρευνες με drones, θερμικές κάμερες και επίγειες ομάδες για τον εντοπισμό του υποτιθέμενου αιλουροειδούς.

Το γραφείο του κυβερνήτη ανακοίνωσε τελικά ότι δεν υπήρξαν ενδείξεις παρουσίας λιονταριού ή άλλου μεγάλου αιλουροειδούς στην περιοχή.

Νεότερο οπτικό υλικό από διαφορετικές οπτικές γωνίες επιβεβαίωσε ότι το ζώο που εμφανίστηκε στις κάμερες δεν ανήκει σε καμία κατηγορία μεγάλων αιλουροειδών.

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Το ζώο που εντοπίσθηκε το βράδυ της Κυριακής από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή Σάριγερ βόρεια της Κωνσταντινούπολης δεν τελικά ήταν ούτε λιοντάρι ούτε καν κάποιο άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς όπως ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της τουρκικής μεγαλούπολης έπειτα από την μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Το βράδυ της Κυριακής κάμερα ασφαλείας εντόπισε, σύμφωνα με το προσωπικό αστυνομικού τμήματος στην περιοχή Ζεκεριγιακέι, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης στην βορειοδυτική ακτή του Βοσπόρου, «ένα ζώο που έμοιαζε με λιοντάρι».

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Η τουρκική τηλεόραση μετέδωσε οπτικό υλικό από θερμική κάμερα παρακολούθησης που έδειχνε ένα ζώο που έμοιαζε με αιλουροειδές να περπατά σε δασώδη έκταση της περιοχής του Σάριγερ.

Η είδηση κινητοποίησε τις αρχές ασφαλείας και τις αρμόδιες για την άγρια πανίδα αρχές.

Surveillance cameras capture a lion on the loose in Istanbul prompting Turkish authorities to launch search operations and a warning for residents to take precaution. https://t.co/ug8T2slSrV — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 22, 2026

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τελικά χθες το βράδυ ότι η περιοχή σαρώθηκε από αέρος από drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και από επίγειες ομάδες έρευνας. Τοποθετήθηκαν δολώματα και παγίδες με κάμερες ανιχνευτών κίνησης.

«Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες ενδείξεις για την παρουσία λιονταριού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης», ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη.

Επιπλέον, βάσει νέου οπτικού υλικού το οποίο ελήφθη από διάφορες γωνίες, διαπιστώθηκε ότι το ζώο δεν είναι ούτε λιοντάρι ούτε άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

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Turkish security and wildlife personnel are searching for an animal believed to be a lion, roaming loose in woodland north of Istanbul, the country’s national parks authority said https://t.co/418nQvRwfN https://t.co/KIXjWLPQ0g — Reuters (@Reuters) November 23, 2026

H διάψευση βέβαια της ύπαρξης λιονταριού ή άλλου επικίνδυνου αιλουροειδούς το οποίο υποτίθεται ότι περιφερόταν στην Κωνσταντινούπολη, δεδομένου και του πανικού που είχει σπείρει νερίτερα η είδηση, προκέλεσε πολλά αστεία και καυστικά σχόλεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Let’s never debate Turks’ love for cats again, please. 🦁🐈 #Istanbul #CatsOfIstanbul #Turkey #CatsofTwitter #Lion https://t.co/FmDAQBAST6 Advertisement November 23, 2026

Those buildings aren’t miniatures, our cats really are that big. There’s even a lion right now that escaped from somewhere, was spotted in a district near Istanbul’s Northern Forests, and is still being searched for everywhere. We have no idea how it got to the country. — Yüsra & her Vitamin D deficiency 🌬️꩜ (@mojeartoza) November 23, 2026

🦁😂 SARIYER’S LION SCARE TAKES A HILARIOUS TURN! After reports of a lion roaming in Sarıyer, Turkey, someone showed up wearing a lion mask and posed for photos in the very same area. The real lion is still missing, but the jokes have arrived! 🤣 https://t.co/9o4twBnGMo — WorldScope24 (@WorldScope_24) November 23, 2026

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