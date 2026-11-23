Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα λιοντάρι διέφυγε από ιδιωτικό χώρο στην περιοχή Ουσκουμρουκόι του Σαρίγιερ, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους που κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οι αρχές διεξάγουν επιχείρηση εντοπισμού του ζώου με χρήση θερμικών drones και ειδικού εξοπλισμού, αν και η πυκνή βλάστηση δυσχεραίνει το έργο τους.

Ο καθηγητής Ζεϊνέλ Αρσλανγκουντογντού επισήμανε ότι η παρουσία του λιονταριού αποτελεί περίπτωση παράνομης διακίνησης ζώων, η οποία έχει γίνει πλέον περισσότερο ορατή στην κοινή γνώμη.

Η επιθυμία ορισμένων πολιτών να διατηρούν άγρια είδη ως κατοικίδια εντείνει τους κινδύνους για το οικοσύστημα και την ασφάλεια των περιοχών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη βόρεια Κωνσταντινούπολη, οι γειτονιές που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια ασυνήθιστη απειλή.

Ένα λιοντάρι, το οποίο εκτιμάται ότι διέφυγε από ιδιωτικό χώρο στην περιοχή Ουσκουμρουκόι του Σαρίγιερ, προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση. Οι κάτοικοι, σύμφωνα με την Cumhuriyet κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ η χωροφυλακή και οι αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας της φύσης ξεκίνησαν επιχείρηση εντοπισμού του ζώου μέσα στο πυκνό δάσος, χρησιμοποιώντας θερμικά drones από αέρος και ειδικό εξοπλισμό στο έδαφος.

Advertisement

Advertisement

Αν και το λιοντάρι εντοπίστηκε από τις θερμικές κάμερες, τα ίχνη του χάθηκαν εξαιτίας της πυκνής βλάστησης. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς το ενδεχόμενο το ζώο να έχει μεγαλώσει σε οικιακό περιβάλλον εντείνει τους κινδύνους.

Ο καθηγητής της Δασολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, Ζεϊνέλ Αρσλανγκουντογντού, αξιολόγησε τους κινδύνους που προκύπτουν από τη διαφυγή μεγάλων αιλουροειδών από συνθήκες αιχμαλωσίας, τα πιθανά σενάρια για το οικοσύστημα, αλλά και την παράνομη διακίνηση ζώων τα τελευταία χρόνια, μιλώντας στην hurriyet.

Στο ερώτημα αν έχει αυξηθεί το λαθρεμπόριο ζώων και πώς ερμηνεύεται η εμφάνιση ενός λιονταριού σε μια πόλη όπως η Κωνσταντινούπολη, ο καθηγητής υποστήριξε ότι δεν είναι ακριβές να γίνεται λόγος για αύξηση της παράνομης διακίνησης.

İstanbul Sarıyer’de bir kişinin aslan gördüğünü ihbar etmesi üzerine ekipler çalışma başlattı Güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvan tespit edilirken, bölgede yaşayanlar Jandarma ekipleri tarafından uyarıldı https://t.co/iUQnXDwnY8 https://t.co/xgIGadbQwQ — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) November 22, 2026

Όπως εξήγησε, ακόμη και πριν από 20 χρόνια, όποιος επισκεπτόταν την περιοχή του Εμίνονου μπορούσε να δει πουλιά, φίδια και πολλά άλλα είδη ζώων, η πώληση των οποίων απαγορευόταν. «Επομένως, αντί να μιλάμε για αύξηση του λαθρεμπορίου ζώων, θα ήταν ακριβέστερο να πούμε ότι έχει αυξηθεί η ορατότητά του. Από την άλλη πλευρά, η εμφάνιση ενός ζώου όπως το λιοντάρι στην Κωνσταντινούπολη είναι, φυσικά, μια περίπτωση παράνομης διακίνησης που θα τραβήξει πολύ περισσότερο την προσοχή της κοινής γνώμης», ανέφερε.

Ο Αρσλανγκουντογντού σημείωσε ότι η επιθυμία ορισμένων ανθρώπων να διατηρούν άγρια ζώα ως κατοικίδια είναι υπαρκτή. Μάλιστα, δεν διακινούνται παράνομα μόνο ζώα όπως τα λιοντάρια και οι τίγρεις, αλλά και αρπακτικά πουλιά, όπως κουκουβάγιες και γεράκια, τα οποία γεννιούνται στην Τουρκία.

Surveillance cameras capture a lion on the loose in Istanbul prompting Turkish authorities to launch search operations and a warning for residents to take precaution. https://t.co/ug8T2slSrV — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 22, 2026