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Η νεαρή γυναίκα κατέληξε στο επίπεδο του δεύτερου υπογείου, ενώ οι αρχές εντόπισαν φωτογραφία της να κάθεται στην άκρη της ταράτσας λίγο πριν το δυστύχημα.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της συγκατοίκου της και του 35χρονου συντρόφου της.

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Υπό διερεύνηση βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της μια 26χρονη γυναίκα από το Καζακστάν, η οποία σκοτώθηκε όταν υποχώρησε τμήμα της στέγης κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη. Η νεαρή είχε ανέβει στην οροφή από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, που βρισκόταν στον έκτο όροφο.

Η γυναίκα, η οποία ονομαζόταν Αϊσουλού Μπεκμαχάνοβα, είχε φωτογραφηθεί από τη συγκάτοικό της να κάθεται στην άκρη της ταράτσας, λίγο πριν από την πτώση που της κόστισε τη ζωή.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, όταν η φίλη της την προειδοποίησε να απομακρυνθεί από το επικίνδυνο σημείο, η 26χρονη φέρεται να της απάντησε: «Εγώ θα καθίσω εδώ, εσύ πήγαινε για ύπνο».

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στη σύλληψη τόσο της συγκατοίκου της όσο και του 35χρονου συντρόφου της.

ŞİŞLİ’DE KORKUNÇ OLAY: YARI ÇIPLAK HALDE ÇATIYA ÇIKAN GENÇ KADIN DÜŞEREK CAN VERDİ 🚨⚠️ İstanbul Şişli’de Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova’nın kaldığı binanın balkonundan yan binanın çatısına geçerek tentenin üzerine basması sonucu eksi 2. kat seviyesine düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tüm detaylar haberimizde: 👇 https://t.co/fDD5XgGPZ5 #SonDakika #İstanbul #Şişli #Asayiş #Gündem — Mega Haber (@megahaberresmi) October 25, 2026

Πώς σημειώθηκε η μοιραία πτώση

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 09:15 το πρωί της Κυριακής, στη συνοικία Εργκενεκόν, στην περιοχή Σισλί της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Μπεκμαχάνοβα βγήκε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος όπου διέμενε, στον έκτο όροφο, και πέρασε στην οροφή του γειτονικού κτιρίου. Καθώς κινούνταν προς το κέντρο της στέγης, ένα από τα πάνελ πάνω στα οποία πατούσε υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό και να καταλήξει στο επίπεδο του δεύτερου υπογείου.

Μετά την ειδοποίηση των κατοίκων της περιοχής, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες. Όταν εξέτασαν την 26χρονη, διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη νεκρή. Ακολούθησε αυτοψία από τον εισαγγελέα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες έρευνες στον χώρο. Στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

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Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε και η τελευταία φωτογραφία της νεαρής γυναίκας, στην οποία εμφανίζεται καθισμένη στην άκρη της στέγης, λίγο πριν από τον θάνατό της.

Η φωτογραφία και η προειδοποίηση της συγκατοίκου

Όπως φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή της η συγκάτοικος της 26χρονης, περίπου στις 08:15 το πρωί είδε την Αϊσουλού να κάθεται σε ένα επικίνδυνο σημείο της ταράτσας και της ζήτησε να μετακινηθεί σε ασφαλέστερο σημείο.

Η νεαρή, ωστόσο, φέρεται να της απάντησε: «Εγώ θα καθίσω εδώ, εσύ πήγαινε για ύπνο». Η συγκάτοικος επέστρεψε τότε στο δωμάτιό της, αφού προηγουμένως είχε φωτογραφίσει τη φίλη της στο σημείο όπου καθόταν. Η φωτογραφία αυτή έχει πλέον ενταχθεί στο αποδεικτικό υλικό που εξετάζουν οι αρχές, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

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Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην αστυνομία η συγκάτοικος της Μπεκμαχάνοβα, κάποια στιγμή, ενώ κοιμόταν στο δωμάτιό της, ξύπνησε εξαιτίας της δυνατής μουσικής.

Όταν σηκώθηκε, αντιλήφθηκε ότι η φίλη της δεν βρισκόταν πλέον μέσα στο διαμέρισμα. Λίγο αργότερα, παρατήρησε ότι ένα πάνελ της στέγης στο διπλανό κτίριο είχε σπάσει. Κοιτάζοντας προς τον ακάλυπτο χώρο ανάμεσα στις πολυκατοικίες, είδε την 26χρονη να κείτεται ακίνητη στο κάτω μέρος του κτιρίου.

KAZAKİSTANLI KADININ DÜŞMEDEN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI İstanbul Şişli’de kaldığı binanın 6’ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçtikten sonra düşerek hayatını kaybeden Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova’nın (26), çatıda otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Advertisement October 26, 2026

Η συγκάτοικος φέρεται ακόμη να ανέφερε στις αρχές ότι το προηγούμενο βράδυ, περίπου στις 20:00, είχε βγει μαζί με την Αϊσουλού για διασκέδαση. Η 26χρονη αποχώρησε γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, προκειμένου να επισκεφθεί τον σύντροφό της.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον 35χρονο άνδρα, ο οποίος διατηρεί κατάστημα τροφίμων και φέρεται να είχε ερωτική σχέση με τη νεαρή γυναίκα.

Στην κατάθεσή του, ο ίδιος υποστήριξε ότι η Αϊσουλού έφτασε στο κατάστημά του περίπου στις 05:30 το πρωί. Όπως ανέφερε, παρέμειναν μαζί για κάποιο χρονικό διάστημα, προτού εκείνη φύγει στις 07:40 για να επιστρέψει στο σπίτι της. Ο 35χρονος δήλωσε επίσης ότι γνώριζε πως η σύντροφός του εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

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