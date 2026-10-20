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Σφοδρή επίθεση δέχθηκε Ισραηλινή επιχειρηματίας, Κλαούντια Μεντίνα Χάλφον, από όχλο ακτιβιστών σε εμπορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης την περασμένη Κυριακή.

Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι διαδηλωτές την αποκαλούσαν «τρομοκράτισσα» και «δολοφόνο παιδιών» απαιτώντας να φύγει από την Τουρκία.

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An Israeli citizen was attacked in Istanbul during a clash with pro-Palestinian demonstrators



Claudia Medina Halfon was confronted and harassed by protesters while shopping at İstinyePark mall. A group of about 25 activists surrounded her, filmed her up close, and waved Turkish… pic.twitter.com/jiDtvDmMxQ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

«Κοιτάξτε εδώ, υπάρχει μια τρομοκράτισσα αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη», «Δεν θέλουμε σιωνιστές στη χώρα μας» φώναζαν οι ακτιβιστές.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, οι διαμαρτυρόμενοι φαίνεται να τραβούν βίντεο από το περιστατικό, ενώ άλλοι προσπαθούν να της φράξουν το δρόμο.

🇵🇸 İstanbul’da bir AVM’de alışveriş yapan Türk-İsrail vatandaşı siyonist Klodya Medina Halfon, 7 Ekim Hareketi aktivistleri tarafından protesto edildi.



📢 İşgal askerlerine Türkiye’de estetik operasyonlar ve geziler organize eden, İsrail’e güzellik ürünleri taşıyan Halfon’a… pic.twitter.com/seFIbdF2MC — Yeni Şafak (@yenisafak) October 18, 2026

Το περιστατικό έληξε έπειτα από παρέμβαση της ασφάλειας του εμπορικού κέντρου, οι υπάλληλοι της οποίας συνόδευσαν την επιχειρηματία εκτός του χώρου, ενώ άλλοι συνάδελφοί τους είχαν σταματήσει διαδηλωτές σε κυλιόμενη σκάλα.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε το συμβάν, χαρακτηρίζοντάς το «επαίσχυντο και απαράδεκτο». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι «η Τουρκία στρώνει το κόκκινο χαλί για τους τρομοκράτες της Χαμάς», προσθέτοντας ότι μια Ισραηλινοτουρκάλα πολίτης δέχθηκε παρενόχληση και φωνές σε εμπορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης. «Όταν μια κυβέρνηση προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκράτες, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το μίσος τους βρίσκει απήχηση στους δρόμους της χώρας», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

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Turkey rolls out the red carpet for Hamas terrorists. Now an Israeli-Turkish citizen is harassed and screamed at in an Istanbul mall.



When a government gives terrorists a safe haven, it should come as no surprise when their hatred is echoed on its streets.



Disgraceful and… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 19, 2026

השימוש נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים

בעל זכויות יוצרים זכאי לבקש לפנות למשרד כדי לקבל קרדיט או לבקש לחדול מהשימוש בסרטון pic.twitter.com/DoBtQulgiL — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 19, 2026

Σύμφωνα με το Channel 12, η Χάλφον έχει βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων από Τούρκους χρήστες των social media, με τις καταγγελίες να αναφέρουν ότι οργανώνει ταξίδια στην Τουρκία για διακοπές Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρετούν στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

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Λίγο πριν από το περιστατικό, είχαν κυκλοφορήσει βίντεο που καλούσαν τον κόσμο να συγκεντρωθεί στο εμπορικό κέντρο IstinyePark, με σκοπό να διαμαρτυρηθεί για την παρουσία της Χάλφον.

תיעוד מטורקיה: קלודיה מדינה, ישראלית ממוצא טורקי, מצאה עצמה מותקפת אתמול בידי המון משולהב בקניון באיסטנבול. עשרות בני אדם הקיפו אותה, קראו לעברה "מחבלת" ו"רוצחת ילדים" בעוד היא מנסה לפלס את דרכה החוצה תחת איומים ודחיפות@DovGilHar pic.twitter.com/rNaQ6kdJY4 — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2026

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