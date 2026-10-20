Σφοδρή επίθεση δέχθηκε Ισραηλινή επιχειρηματίας, Κλαούντια Μεντίνα Χάλφον, από όχλο ακτιβιστών σε εμπορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης την περασμένη Κυριακή.
Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι διαδηλωτές την αποκαλούσαν «τρομοκράτισσα» και «δολοφόνο παιδιών» απαιτώντας να φύγει από την Τουρκία.
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«Κοιτάξτε εδώ, υπάρχει μια τρομοκράτισσα αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη», «Δεν θέλουμε σιωνιστές στη χώρα μας» φώναζαν οι ακτιβιστές.
Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, οι διαμαρτυρόμενοι φαίνεται να τραβούν βίντεο από το περιστατικό, ενώ άλλοι προσπαθούν να της φράξουν το δρόμο.
Το περιστατικό έληξε έπειτα από παρέμβαση της ασφάλειας του εμπορικού κέντρου, οι υπάλληλοι της οποίας συνόδευσαν την επιχειρηματία εκτός του χώρου, ενώ άλλοι συνάδελφοί τους είχαν σταματήσει διαδηλωτές σε κυλιόμενη σκάλα.
Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε το συμβάν, χαρακτηρίζοντάς το «επαίσχυντο και απαράδεκτο». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι «η Τουρκία στρώνει το κόκκινο χαλί για τους τρομοκράτες της Χαμάς», προσθέτοντας ότι μια Ισραηλινοτουρκάλα πολίτης δέχθηκε παρενόχληση και φωνές σε εμπορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης. «Όταν μια κυβέρνηση προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκράτες, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το μίσος τους βρίσκει απήχηση στους δρόμους της χώρας», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.
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Σύμφωνα με το Channel 12, η Χάλφον έχει βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων από Τούρκους χρήστες των social media, με τις καταγγελίες να αναφέρουν ότι οργανώνει ταξίδια στην Τουρκία για διακοπές Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρετούν στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).
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Λίγο πριν από το περιστατικό, είχαν κυκλοφορήσει βίντεο που καλούσαν τον κόσμο να συγκεντρωθεί στο εμπορικό κέντρο IstinyePark, με σκοπό να διαμαρτυρηθεί για την παρουσία της Χάλφον.
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Κωνσταντινούπολη: Ισραηλινή επιχειρηματίας δέχθηκε επίθεση από διαδηλωτές σε εμπορικό κέντρο – «Κοιτάξτε εδώ, υπάρχει μια τρομοκράτισσα» (βίντεο)
Σφοδρή επίθεση δέχθηκε Ισραηλινή επιχειρηματίας, Κλαούντια Μεντίνα Χάλφον, από όχλο ακτιβιστών σε εμπορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης την περασμένη Κυριακή.
Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι διαδηλωτές την αποκαλούσαν «τρομοκράτισσα» και «δολοφόνο παιδιών» απαιτώντας να φύγει από την Τουρκία.
«Κοιτάξτε εδώ, υπάρχει μια τρομοκράτισσα αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη», «Δεν θέλουμε σιωνιστές στη χώρα μας» φώναζαν οι ακτιβιστές.
Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, οι διαμαρτυρόμενοι φαίνεται να τραβούν βίντεο από το περιστατικό, ενώ άλλοι προσπαθούν να της φράξουν το δρόμο.
Το περιστατικό έληξε έπειτα από παρέμβαση της ασφάλειας του εμπορικού κέντρου, οι υπάλληλοι της οποίας συνόδευσαν την επιχειρηματία εκτός του χώρου, ενώ άλλοι συνάδελφοί τους είχαν σταματήσει διαδηλωτές σε κυλιόμενη σκάλα.
Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε το συμβάν, χαρακτηρίζοντάς το «επαίσχυντο και απαράδεκτο». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι «η Τουρκία στρώνει το κόκκινο χαλί για τους τρομοκράτες της Χαμάς», προσθέτοντας ότι μια Ισραηλινοτουρκάλα πολίτης δέχθηκε παρενόχληση και φωνές σε εμπορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης. «Όταν μια κυβέρνηση προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκράτες, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το μίσος τους βρίσκει απήχηση στους δρόμους της χώρας», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.
Σύμφωνα με το Channel 12, η Χάλφον έχει βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων από Τούρκους χρήστες των social media, με τις καταγγελίες να αναφέρουν ότι οργανώνει ταξίδια στην Τουρκία για διακοπές Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρετούν στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).
Λίγο πριν από το περιστατικό, είχαν κυκλοφορήσει βίντεο που καλούσαν τον κόσμο να συγκεντρωθεί στο εμπορικό κέντρο IstinyePark, με σκοπό να διαμαρτυρηθεί για την παρουσία της Χάλφον.