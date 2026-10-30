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Ένα μυστήριο καλούνται να λύσουν οι αστυνομικές αρχές, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός 30χρονου Έλληνα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης, στη Ραφήνα, το πρωί της Παρασκευής.

Το θύμα εντοπίστηκε νωρίς το πρωί στη διασταύρωση της οδού Δημοκρατίας με την οδό Φλέμινκγ, στον υπαίθριο χώρο ενός καταστήματος με είδη κατοικιδίων. Ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικούς και στο σημείο εκλήθη ιατροδικαστής.

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Μετά την αυτοψία του, δεν κατάφερε –σύμφωνα με πληροφορίες- να διαφωτίσει τους αστυνομικούς για την αιτία θανάτου του, λέγοντας πως δεν εντόπισε κάποια εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας, την οποία ταυτόχρονα δεν μπορεί να αποκλείσει.

Τα στελέχη της Ασφάλειας αναζητούν μαρτυρίες από το περιβάλλον του 30χρονου, αλλά και από την περιοχή, ενώ προσπαθούν να συγκεντρώσουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για έγκλημα ή όχι.