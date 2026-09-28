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Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Ραφήνα καταγράφει τη δράση 2 ανδρών, οι οποίοι έκλεψαν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού τα ξημερώματα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου.

Στο υλικό από κάμερες ασφαλείας, διακρίνονται 2 άτομα ντυμένα στα μαύρα να κινούνται με γρήγορες κινήσεις στον δρόμο. Οι 2 άνδρες φορούν κουκούλες και κράνη, ενώ στη συνέχεια προσεγγίζουν μια λευκή μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

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Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι δράστες επιχειρούν να μετακινήσουν τη μοτοσικλέτα και τελικά καταφέρνουν να τη σπρώξουν, απομακρύνοντάς την από το σημείο. Σε δεύτερη κάμερα καταγράφεται η πορεία τους στο πεζοδρόμιο, καθώς απομακρύνονται με τη μοτοσικλέτα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 1:50 τα ξημερώματα. Από το υλικό δεν είναι σαφές αν η μοτοσικλέτα ήταν κλειδωμένη, ενώ στον ήχο του βίντεο φαίνεται να καταγράφεται μια κίνηση που ενδεχομένως σχετίζεται με το τιμόνι ή τον μηχανισμό ασφάλισης.

Η μοτοσικλέτα, λόγω του μεγάλου μεγέθους και βάρους της, χρειάστηκε να μετακινηθεί με τη συνδρομή και των 2 ατόμων.

Ο ιδιοκτήτης έχει ενημερωθεί για την κλοπή και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές. Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας αναμένεται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό των δραστών.