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Οξειδωμένη χειροβομβίδα, που εκτιμάται ότι χρονολογείται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε στη Ραφήνα. Το εύρημα βρέθηκε σε πεζοδρόμιο, στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη.

Όπως αναφέρει και το Rafinanews.gr, οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν το σημείο για λόγους ασφαλείας, ενώ στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο του Στρατού, προκειμένου να πραγματοποιήσει την ασφαλή περισυλλογή και απομάκρυνση της χειροβομβίδας.

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Ειδικό κλιμάκιο του Στρατού αναμένεται να μεταβεί στο σημείο, προκειμένου να εξετάσει το εύρημα και να προχωρήσει στην ασφαλή περισυλλογή και απομάκρυνση της χειροβομβίδας.