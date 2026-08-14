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Σταδιακά αποκαθίσταται η ακτοπλοϊκή κίνηση, καθώς από τις 16:00 της Παρασκευής 14 Αυγούστου δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Συνολικά, από τα δύο λιμάνια έχουν προγραμματιστεί οκτώ δρομολόγια, πέντε από τη Ραφήνα και τρία από το Λαύριο. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη επιβατική κίνηση ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, έχουν γίνει τροποποιήσεις στα δρομολόγια, ενώ έχουν προστεθεί και επιπλέον αναχωρήσεις.

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Την ίδια ώρα, τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται κανονικά.

Παράλληλα, πλοία που είχαν προορισμό τη Ραφήνα και βρίσκονταν ήδη εν πλω συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους, ενώ η ακτοπλοϊκή σύνδεση από και προς το λιμάνι έχει πλέον αποκατασταθεί.

Τα δρομολόγια από τη Ραφήνα

Από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί οι εξής αναχωρήσεις:

16:00: Το «Αικατερίνη Π.» με προορισμό την Τήνο και τη Μύκονο.

Το «Αικατερίνη Π.» με προορισμό την Τήνο και τη Μύκονο. 16:15: Το «Fast Ferries Andros» για Τήνο και Μύκονο.

Το «Fast Ferries Andros» για Τήνο και Μύκονο. 18:00: Το «Superferry» για Άνδρο.

Το «Superferry» για Άνδρο. 18:45: Το «Andros Queen» για Τήνο και Μύκονο.

Το «Andros Queen» για Τήνο και Μύκονο. 19:15: Το «Andros King» για Άνδρο.

Τα δρομολόγια από το Λαύριο

Από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις:

16:00: Το «Superstar» για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

Το «Superstar» για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο. 16:00: Το «Terra Jet 2» για Τήνο, Μύκονο και Πάρο.

Το «Terra Jet 2» για Τήνο, Μύκονο και Πάρο. 01:00 του Σαββάτου 15 Αυγούστου: Το «Άρτεμις» με προορισμό τη Μήλο.

Παρά την άρση του απαγορευτικού, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.