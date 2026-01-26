Σε «πορτοκαλί συναγερμό» βρίσκεται η Αττική και άλλες πέντε περιοχές εν αναμονή της επιδείνωσης του καιρού, με αποτέλεσμα το λιμενικό να ανακοινώνει απαγορευτικό απόπλου σε δρομολόγια που αναχωρούν Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα.

Συγκεκριμένα το απαγορευτικό απόπλου εκδόθηκε, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ επιπλέον, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο.

Advertisement

Advertisement

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα εκτελεστούν ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ για Κυκλάδες από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα.

Επίσης, από Πειραιά, όσον αφορά τον Αργοσαρωνικό, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια με ταχύπλοα, ενώ με συμβατικά κατά κρίση πλοιάρχου!

Eνδεικτικά έχουν ήδη ακυρωθεί τα δρομολόγια:

Fast Ferries Andros με ώρα αναχώρησης 7.30 προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο

Blue Star με ώρα αναχώρησης 7.20 για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη

«Διονύσιος Σολωμός» με αναχώρηση το μεσημέρι για Σέριφο, Σίφνο, Κύθνο, Φολέγανδρο και Σαντορίνη.

Το εκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν:

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

Advertisement

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Advertisement