Ήδη έχουν αναχωρήσει από τον Πειραιά κάποια δρομολόγια, ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εκτελεστούν και μερικά ακόμη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, κανονικά θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας για Ανδρο μετά τη μία τα μεσάνυχτα, ενώ στην ώρα τους θα αναχωρήσουν οι πρωινοί ταξιδιώτες από το λιμάνι του Λαυρίου.

Αυτά με τα έως τώρα δεδομένα, καθώς σε κάθε περίπτωση οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα δρομολόγια, θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών ή τα λιμεναρχεία, μιας και γενική άρση του απαγορευτικού απόπλου δεν υπάρχει.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί σήμερα Παρασκευή, βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ενώ πολλοί ταξιδιώτες ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς τα πλοία παρέμεναν δεμένα στα λιμάνια.

Ριπή ανέμου 142 χιλιομέτρων την Παρασκευή – Οι 8 περιοχές που έσπασαν ρεκόρ

Θυελλώδεις έπνεαν οι άνεμοι την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πύρινα μέτωπα και να δημιουργηθούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Η μέγιστη ριπή ανέμου στις 8 Αυγούστου καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ο άνεμος έφτασε στην Παξιμάδα τα 142 χιλιόμετρα ενώ στην κορυφή της Πεντέλης η μέγιστη ριπή ήταν στα 135.

Αναλυτικά οι οκτώ ισχυρότερες ριπές ανέμου που καταγράφηκαν την Παρασκευή:

Παξιμάδα Καρύστου: 142 km/h

Πεντέλη Κορυφή: 135 km/h

Ανάφη: 101 km/h

Πεντέλη: 100 km/h

Τήνος Πόρτο: 98 km/h

Κάρυστος: 90 km/h

Παλαιοχώρα Χανίων: 87 km/h

Πλακιάς Ρεθύμνου: 85 km/h

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ