Μετά την πολύωρη ταλαιπωρία επιβάτες στον Πειραιά με προορισμό τα νησία επιβιβάζονται καονικά στα πλοία αφού έγινε άρση του απαγορευτικού απόπλου

Κανονικά πραγματοποιούνται σήμερα τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής μετά το χθεσινό το πολύωρο απαογορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που έφτανε κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ, προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που είχαν προμηθευτεί εισητήρια για τις μετακινήσεις τους.

Ωστόσο χιλιάδες ήταν οι εκδρομείς που κατάφεραν να αναχωρήσουν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα για τους προορισμούς τους. Από το λιμάνι του Πειραιά πραματοποιήθηκαν 16 δρομολόγια με 18719 επιβάτες, για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 51 δρομολόγια με 9440 επιβάτες, από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 9 δρομολόγια με 2616 επιβάτες και τέλος από την Ραφήνα αναχώρησαν 4 πλοία με 1079 επιβάτες.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι καιρικές συνθήκες σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες θα είναι αρκετά καλές. Συνεπώς οι τελευταίοι ταξιδιώτες του Αυγούστου, ενόψει Δεκαπενταύγουστου δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους. Όσων ταξιδιωτών τα δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν χθες εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, πρέπει να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρία ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα της μετακίνησης τους.

Ωστόσο δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα με περίπου 100 επιβάτες με εισιτήρια για πλοίο που απέπλεε κακνονικά στις 6.45 το πρωί της Παρασκευής για Κυκλάδες δεν αναχώρησαν ούτε σήμερα αφού το πλήρωμα τους ενημέρωσε πως δεν μπορούν να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.

Αντιδρώντας, αρκετοί εξ αυτών συγκεντρώθηκαν μπροστά και πάνω στον καταπέλτη εμποδίζοντας τον απόπλου και στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού που αφού δεν κατάφερνα να τους μεταπείσουν να απομακρυνθούν, τους προειδοποιήσαν πως θα προσαχθούν.Μετά από διαπαραγματεύσεις περίπου μιας ώρας τελικά εγκατέλειψαν και το πλοίο αναχώρησε φυσικά με καθυστερήση.

Ωστόσο, υποστηρίζουν πως η ακτοπλοϊκή εταιρία, τόσο μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της όσο και με SMS, τους είχε ενημερώσει ότι θα επιβιβαστούν κανονικά στο πλοίο χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.

Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις δρομολογίων που ακυρώθηκαν και οι επιβάτες κλήθηκαν να λάβουν πίσω το κόστος αυτών ή να αλλάξουν τα εισιτήριά τους με «ανοιχτά». Φυσικά τα σχέδια των διακοπών τους ανατράπηκαν….