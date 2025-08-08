Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου, προκαλώντας χάος και απίστευτη ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στα λιμάνια της Ραφήνας, του Λαυρίου και του Πειραιά.

Στο λιμάνι του Πειραιά το αλαλούμ που επικρατεί από το πρωί με τους ταξιδιώτες δεν έχει αποσυμφορηθεί καθώς δεν πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια που είχαν ανακοινωθεί. Το έκτακτο δελτίο για τους ανέμους επικαιροποιήθκε και σύμφωνα με τις τελείες πληροφορίες 25 από τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα να αποπλεύσουν από το λιμάνι του Πειραιά το απόγευμα, τα 19 έγιναν ή θα γίνουν τελικά. Έξι από τα πλοία δεν έλυσαν κάβους ενώ τα δρομολόγια των Blue Star θα φτάσουν μόνο μέχρι Πάρο και Νάξο.

Την ίδια ώρα κανέναν δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί από το λιμάνι του Λαυρίου. Λόγω των ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο πλοία πραγματοποιούν δρομολόγια, ανάλογα με τη διαδρομή που μπορούν να ακολουθήσουν και αν μπορούν να δέσουν στα λιμάνια. Έτσι το BLUE STAR Δήλος που ήταν να αναχωρήσει στις 7:25 π.μ για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, αναχώρησε τελικά στις 4μμ μόνο για Πάρο και Νάξο, ακολουθώντας άλλη διαδρομή.

Από την Ραφήνα φεύγει μόνο για Μαρμάρι, ενώ δεν αναχωρεί κανένα πλοίο από το Λαύριο. Από τον Πειραιά 19 δρομολόγια έγιναν/θα γίνουν, μετέδωσε το απόγευμα η ΕΡΤ.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά το μεσημέρι της Παρασκευής έδωσε λίστα με τα τροποποιημένα δρομολόγια αλλά και με όσα δεν πραγματοποιήθηκαν/πραγματοποιηθούν.