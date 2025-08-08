Στα λιμάνι της Αττικής είναι παρεμένουν χιλιάδες αδειούχοι του Αυγούστου αφού οι ισχυροί άνεμοι τις αρχές να επιβάλλουν απαγορευτικό απόπλοια για γα πλοία. Οι ταξιδιώτες για πολλούς προορισμόυς και κυρίως για Κυκλάδες έφτασαν σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα για να δουν τα πλοία δεμένα στα λιμάνια, όπου πολλοί εξ αυτών περιμένουν για ώρες αφού αρκετά δρομολόγια δεν έχουν εκτελεστεί.

Κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά σχτηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων ενώ κάποιοι υποστήριξαν πως δεν έλαβαν καμία ενημέρωση από τις αρχές ή από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες ότι για τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι δεν θα έφευγε κανένα πλοίο.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες διαμαρτύρονται και πηγαίνουν στα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιρειών ζητώντας μια συγκεκριμένη ώρα απόπλου που όμως ήταν αδύνατον να τους δοθεί αφού η κατάσταση επανεξιολογείται συνεχώς ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να μη φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι το βράδυ.

Σύμφωνα με το λιμενικό τα ξημερώματα τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησία κυρίως των Κυκλάδων αν και κανανονικά απέπλευα αυτά για Αργοσαρωνικό.

Απαγορευτικό απόπλου επίσης είχε ανακοινωθεί από τολιμάνι της Ραφήνας για τις Κυκλάδες, το λιμάνι του Λαυρίου για Κύθνο αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν μέχρι τα 9 μποφόρ κατά τόπους και η εικόνα αυτή θα κυριαρχήσει μέχρι και την Κυριακή.

Είναι μάλιστα αυτή η σφοδρότητα των ανέμων, που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές σε όλη τη χώρα από σήμερα καθώς σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίας οι ισχυροί άνεμοι συνθέτουν ένα επικίνδυνο μείγμα για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η Αττική και περιοχές σε τρεις περιφέρειες αντιμετωπίζουν ακραίο κίνδυνο να εκδηλωθεί φωτιά (κατάσταση κινδύνου 5 που είναι το ανώτατο) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, η Αττική, η Εύβοια, τα Κύθηρα, η Πελοπόννησος και άλλες περιοχές εισέρχονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» (κατηγορία 5), ενώ σε πολλές ακόμα ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά αυξημένος (κατηγορία 4). Οι αρχές καλούν τους πολίτες σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι, συνθέτουν ένα εκρητικό μείγμα.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, την Παρασκευή προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού ( κατηγορία κινδύνου 5 ) για τις εξής περιοχές:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς ( κατηγορία κινδύνου 4 ) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)