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Με την εμφάνιση ενός απρόσμενου επισκέπτη ήρθαν αντιμέτωποι λουόμενοι στην παραλία Μαρίκες στη Ραφήνα, κοντά στην περιοχή του ιστορικού πολυβολείου.

Όπως αναφέρει το irafina.gr, μια αλεπού εθεάθη να κινείται ανάμεσα στους λουόμενους, αναζητώντας τροφή και νερό. Το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό κατέγραψε με την κάμερά της μια πολίτης, με σχετικό βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κάτοικο της περιοχής.

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Στην ανάρτησή του ο κάτοικος ανέφερε:

«Μία φίλη μου μου έστειλε το φανταστικό βίντεο και την ωραιότερη φωτογραφία μιας αλεπούς να ετοιμάζεται για… βουτιά στην παραλία Μαρίκες, κοντά στο πολυβολείο. Έτσι όπως καταντήσαμε τη φύση, πού να βρουν τα κακομοιρα τα ζώα λίγη τροφή και νερό;».

Το φαινόμενο της επανεμφάνισης και προσέγγισης άγριων ζώων σε κατοικημένες ή τουριστικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής παρατηρείται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Η συρρίκνωση του φυσικού τους περιβάλλοντος, οι καταστροφικές πυρκαγιές και η παρατεταμένη λειψυδρία ωθούν τα ζώα αυτά προς τις αστικές ζώνες και τις παραλίες, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια εύρεσης τροφής.