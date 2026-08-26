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Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες όσοι βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, καθώς αλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο.

Την παρουσία των άγριων ζώων γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο συντονιστής γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, καλώντας αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες για την ασφαλή συνύπαρξη με την άγρια ζωή.

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Όπως αναφέρει, όσοι συναντήσουν τις αλεπούδες δεν θα πρέπει να τις πλησιάζουν, να τις ταΐζουν ή να τις ενοχλούν. «Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε».

Παράλληλα, ο κ. Χαλιορής γνωστοποίησε ότι το ΟΑΚΑ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την παρουσία των ζώων, ζητώντας παράλληλα την επιστημονική τους καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Συνυπάρχουμε με σεβασμό. Προστατεύουμε τη φύση.

Η παρουσία της άγριας ζωής, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, μάς υπενθυμίζει ότι η φύση βρίσκεται δίπλα μας και αξίζει τον σεβασμό και την προστασία μας.

Με αφορμή την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες για τους απλούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.

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Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε.

Το ΟΑΚΑ έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου αφενός να τις ενημερώσει για την παρουσία των ζώων και αφετέρου να ζητήσει την επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Στόχος μας είναι μια όμορφη και αρμονική συνύπαρξη, με σεβασμό προς την άγρια ζωή και, ταυτόχρονα, με ασφάλεια για όλους όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις μας.

Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί μέρος της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον που μοιραζόμαστε.

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Σεβόμαστε τη φύση. Προστατεύουμε τη ζωή. Συνυπάρχουμε με ασφάλεια».