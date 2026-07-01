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Η Σία Κοσιώνη μίλησε για τη νέα καθημερινότητά της μετά την αποχώρησή της από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ενώ απάντησε και στο αν θεωρεί πως λείπει από τους τηλεθεατές.

Η δημοσιογράφος συνάντησε την κάμερα της εκπομπής «Happy Day» σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου και αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν έρθει στη ζωή της μετά το τέλος της τηλεοπτικής της παρουσίας.

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Αρχικά, αποκάλυψε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε μία αγαπημένη της ασχολία, λέγοντας: «Το καλοκαίρι, ειδικά, καταναλώνω πολλά βιβλία».

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται ότι λείπει από το τηλεοπτικό κοινό, η Σία Κοσιώνη απάντησε: «Καλό είναι να ρωτήσετε τον κόσμο αν του λείπω, όχι εμένα. Υπάρχει μια σταθερή επαφή με τον κόσμο πολλών ετών. Σε αρκετούς κακοφαίνεται που έχουν χάσει τη συνήθειά τους, όμως όλα αναπροσαρμόζονται».

Η δημοσιογράφος μίλησε ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί πλέον η καθημερινότητά της, εξηγώντας ότι, παρά το γεγονός πως δεν εργάζεται πλέον με τους ίδιους απαιτητικούς ρυθμούς, το πρόγραμμά της εξακολουθεί να είναι γεμάτο.

«Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει, αλλά ενώ δεν δουλεύω πλέον, πάλι δεν έχω χρόνο να κάνω όλα όσα θέλω. Σίγουρα προλαβαίνω περισσότερα πράγματα, όμως, με κάποιον τρόπο, γεμίζω το πρόγραμμά μου από το πρωί μέχρι το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη νέα φάση της ζωής της.