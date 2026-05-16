Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ πραγματοποίησε η Σία Κοσιώνη. Η γνωστή δημοσιογράφος είχε παρουσιάσει πριν από δύο εβδομάδες το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων ως κεντρική παρουσιάστρια του σταθμού.

Το Σάββατο 16 Μαΐου, ημέρα των γενεθλίων της, παρουσίασε το δεύτερο παιδικό της βιβλίο με τίτλο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ».

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για μια τρυφερή και σύγχρονη ιστορία που αναδεικνύει τη θέση του παιδιού στη νέα εποχή των social media. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου θίγονται με ευαισθησία ζητήματα όπως η αυτοεκτίμηση, η αποδοχή, ο αλληλοσεβασμός και οι προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης, με τον οποίο φωτογραφήθηκε χαμογελαστή.

Η Σία Κοσιώνη μίλησε επίσης στις τηλεοπτικές κάμερες για την καθημερινότητά της μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, αποκαλύπτοντας ότι απολαμβάνει μια περίοδο ξεκούρασης και ηρεμίας.

«Ξεκουράζομαι. Ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, τα οποία έχω χάσει είκοσι χρόνια. Ξεκουράζομαι και ηρεμώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να αναφερθεί στα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια.

Σία Κοσιώνη

Γεώργιος Χρούσος-Σία Κοσιώνη

Σία Κοσιώνη-Κώστας Μπακογιάννης

Γεώργιος Χρούσος-Σία Κοσιώνη-Μάγια Αλιβιζάτου-Έλενα Παπαδημητρίου