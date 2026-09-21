Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη παραχώρησε την πρώτη της μεγάλη συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, αναφερόμενη στην επαγγελματική της πορεία και τον ρόλο της εξωτερικής εμφάνισης.

Η ίδια υποστήριξε ότι η ομορφιά αποτελεί ένα εφόδιο, το οποίο όμως από μόνο του δεν αρκεί για την εξέλιξη στον χώρο της ενημέρωσης.

Σχετικά με τη μετάβασή της από τον Σκάι στον ΑΝΤ1, η δημοσιογράφος δήλωσε ικανοποιημένη από τον νέο της ρόλο ως σχολιάστρια και την ελευθερία που της παρέχεται.

Τέλος, απέρριψε τις αιτιάσεις περί περιορισμού της κριτικής της στον πρωθυπουργό λόγω συγγένειας, υπογραμμίζοντας την επαγγελματική της ανεξαρτησία και αυθυπαρξία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Σία Κοσιώνη απέφυγε τις δημόσιες τοποθετήσεις όσο διαρκούσαν οι διαπραγματεύσεις με τον Σκάι αλλά και αργότερα. Εκτός από λίγα λόγια και μετρημένα, η επί χρόνια anchorwoman, έχει αποφύγει να πάρει θέση για τις αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο, ακόμα και εκείνες που την αφορούν άμεσα.

Για την πρώτη μεγάλη συνέντευξή της, η δημοσιογράφος εμπιστεύτηκε τον Γιώργο Λιάγκα, «σημαία» του ΑΝΤ1 όλα τα τελευταία χρόνια και έναν άνθρωπο που δεν φοράει το «κοστούμι» της ειδησεογραφίας.

Advertisement

Advertisement

Η συζήτησή τους ξεκίνησε από τον ρόλο της εξωτερικής εμφάνισής στην επαγγελματική εξέλιξη της δημοσιογράφου.

«Για να μην λέμε υποκριτικά πράγματα, η ομορφιά, η εξωτερική εμφάνιση, είναι οπωσδήποτε ένα διαβατήριο. Βοηθάει, όπως βοηθάει στα πάντα. Θα σου πω εδώ το κλισέ, το οποίο πιστεύω πάρα πολύ όμως, ότι η ομορφιά βγαίνει από μέσα μας. Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν τα τέλεια χαρακτηριστικά στο επάγγελμά μας να εκπέμπουν μια τρομερή γοητεία και στο τέλος να λες τι όμορφος άνθρωπος είναι αυτός. Ωραίο πράγμα η ομορφιά, σε βοηθάει. Σκέτη δεν λέει τίποτα. Δεν σε πάει παραπέρα».

«Στη ζωή σου είσαι τόσο ψαρωτική όσο όταν σχολιάζεις ή όταν λες δελτίο ειδήσεων;» επέμεινε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Με βρίσκεις τόσο ψαρωτική;

Συνήθως ο κόσμος που με ξέρει μόνο από την τηλεόραση και με γνωρίζει από κοντά εκπλήσσεται. Λένε “είσαι πολύ γλυκιά, είσαι πολύ ευγενής”. Λέω παιδιά, βγάζω ότι είμαι ένα τέρας τελικά. Αλλά ΟΚ, όταν κάνεις τη δουλειά που κάνουμε εμείς, φοράς κι ένα συγκεκριμένο κοστούμι. Δεν μπορείς να βγαίνεις χαχαχα χουχουχου και να λες ειδήσεις, να ενημερώνεις τον κόσμο, να αναλύεις σοβαρά ζητήματα. Σίγουρα οι περισσότεροι εντοπίζουν μια αντίθεση. Αν θέλω όμως να είμαι ψαρωτική, είμαι».

Από anchorwoman σχολιάστρια

Η Σία Κοσιώνη δεν νιώθει πικρία για την αποχώρησή της από τον Σκάι. Ούτε την ενοχλεί η αλλαγή ρόλο, από anchorwoman σχολιάστρια. Αυτό τουλάχιστον είπε στον Γιώργο Λιάγκα.

Advertisement

«Πρώτα απ’ όλα είχα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την επαγγελματική αλλαγή. Δεύτερον, χάρηκα πάρα πολύ που η μετάβασή μου έγινε εδώ στον ΑΝΤ1. Πιστεύω πάρα πολύ στην προοπτική που μπορεί να δώσει ο ΑΝΤ1 στην ενημέρωση σε αυτή την εποχή που ζούμε,

Ο Θοδωρής Κυριακού, και δεν το λέω για να πω κάτι για το αφεντικό μου, δεν το κάνω ποτέ, είναι ένας άνθρωπος που με έχει εμπιστευτεί και μου έχει δώσει πολύ μεγάλη ελευθερία και αυτό το πράγμα το νιώθω και το απολαμβάνω. Ο Νίκος Χατζηνικολάου – δεν χρειάζεται να πω εγώ πολλά πράγματα για τον Νίκο, ούτε περιμένει από μένα επιβεβαίωση- είναι εγνωσμένης αξίας. Κάνει αυτή τη δουλειά σπουδαία πάρα πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ γενναιόδωρος μαζί μου, νομίζω το ευχαριστιόμαστε κι οι δύο, αυτό το ταγκό που έχουμε αναπτύξει. Κοινωνικά γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, δεν έχουμε συνεργαστεί όμως έχουμε μια πάρα πολύ καλή χημεία και βλέπουμε ότι αυτό που κάνουμε έχει αρχίσει να δείχνει σοβαρά δείγματα.

Νιώθω πάρα πολύ καλά, είναι μια μεγάλη αλλαγή για μένα, και αλλαγή περιβάλλοντος -20 χρόνια στον Σκάι, τώρα σε έναν καινούργιο σταθμό- και αλλαγή ρόλου. Αλλά το απολαμβάνω αυτό κι αν θες σπάω και τα στενά δεσμά της anchorwoman που δεν της επιτρέπεται να πει και πολλά».

Advertisement

«Οι οικογενειακές συνυπάρξεις είναι στη σφαίρα της φαντασίας»

«Εσύ είσαι παντρεμένη με έναν άνθρωπο που είναι στην οικογένεια του πρωθυπουργού. Άρα πολύ φυσιολογικό τώρα κάποιοι να λένε τώρα η Σία Κοσιώνη -παρότι κάνεις πολύ έντονη κριτική στον Μητσοτάκη- δεν μπορεί να φτάσει σε ακραία μορφή κριτικής. Γιατί αύριο σε ένα τραπέζι της οικογένειας μπορεί να σταθεί απέναντι με τον Μητσοτάκη. Και τι θα πει ο Μητσοτάκης. “Βρε Σία μου, μου έκανες κριτική αλλά με ξέσκισες από το δελτίο του ΑΝΤ1”. Άρα θα έχει πάντα ένα όριο η κριτική σου για τον συγκεκριμένο άνθρωπο».

«Πρώτα απ’ όλα να πούμε θεωρώ ότι επαγγελματικά μετά από τόσα χρόνια ότι έχω αποδείξει ότι είμαι αυθύπαρκτη, ανεξάρτητη κ.λπ. Νομίζω ότι ο κόσμος που με παρακολουθεί μπορεί να το κρίνει αυτό. Δεύτερον, αυτές οι οικογενειακές συνυπάρξεις όπως τις περιγράφετε είναι και λίγο στη σφαίρα της φαντασίας».

Advertisement