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Ένα άτομο έχασε τη ζωή του από έκρηξη μη εκραγέντος πυρομαχικού στην περιοχή Ραμίμ Ριτζ (Ramim Ridge), στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom (σ.σ αντίστοιχος του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ).

Άλλα 19 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και τρία σε μέτρια κατάσταση. Οι τραυματίες είναι έφηβοι μαθητές και εκπαιδευτικοί από το σχολείο ORT Ma’alot, οι οποίοι πραγματοποιούσαν πεζοπορία σε μια γραφική διαδρομή μέσα στο δάσος των βουνών Ναφταλί, στην περιοχή.

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Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πυροτεχνουργοί επιχειρούν στο σημείο, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες της έκρηξης, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, προκλήθηκε από μη εκραγέν πυρομαχικό.

אירוע קשה בגבול הצפון: הרוג וכ-20 פצועים מהישיבה התיכונית "אורט" מעלות מפיצוץ נפל ברכס רמים צילום: על פי סעיף 27 א https://t.co/Aoji1CMiXs October 12, 2026

Η προέλευση του πυρομαχικού βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει επίσης αναπτύξει στο σημείο πυροτεχνουργούς της επίλεκτης μονάδας Μηχανικού Μάχης Γιαχαλόμ (Yahalom), προκειμένου να ελέγξουν την περιοχή για τυχόν άλλα μη εκραγέντα πυρομαχικά. Στο σημείο έχουν μεταβεί επίσης υγειονομικό προσωπικό και τρία ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, για την αεροδιακομιδή των τραυματιών.