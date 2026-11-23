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Ο ανήλικος αναζητούσε τρόπους προμήθειας οπλισμού μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να οργανώσει τη δράση του και να μελετήσει αντίστοιχα περιστατικά του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός είχε ήδη προμηθευτεί πολεμικό μαχαίρι και είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς την αγορά πυροβόλου όπλου μέσω χρηματικής συναλλαγής.

Οι αρχές εντόπισαν τη δραστηριότητα του μαθητή έπειτα από ενημέρωση από υπηρεσίες του εξωτερικού, οι οποίες κατέγραψαν την ύποπτη διαδικτυακή του συμπεριφορά και τις αναρτήσεις του σε εφαρμογές μηνυμάτων.

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Ανησυχητικές διάστασεις λαμβάνει μία υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην Ήπειρο, με πρωταγωνιστή έναν 14χρονος μαθητή που ήθελε να εκδικηθεί για το bullying που του έκαναν, σχεδιάζοντας επίθεση με όπλο στο σχολείο του. Μια επίθεση που απέτρεψε η Αντιτρομοκρατική.

Οι διαδικτυακές αναζητήσεις και η δραστηριότητα του ανηλίκου κινητοποίησαν τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού, οι οποίες ενημέρωσαν την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην Ελλάδα.

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Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, μέσα στο 2026 ο 14χρονος είχε δηλώσει το Telegram πως επιθυμεί να κάνει μαζική επίθεση με όπλο σε σχολεία της Ηπείρου όπου φοιτούσαν άλλοι ανήλικοι που του έκαναν bullying.

Τα σενάρια που εξέταζε ο ανήλικος

Σύμφωνα με το Mega, ο ανήλικος θα διάλεγε ανάμεσα σε δύο σενάρια: Είτε να μεταβεί σε διαφορετικές σχολικές μονάδες είτε να επιτεθεί όταν θα τους συναντούσε στον δρόμο. Το βέβαιο είναι ότι επιδίωκε να προμηθευτεί δύο όπλα, ενώ σχεδίαζε να φορά στολή μάχης και κράνος με ενσωματωμένη κάμερα, ώστε να καταγράψει την επίθεση και να τη δημοσιεύσει στο διαδίκτυο πριν παραδοθεί.

Ο ανήλικος ζήτησε τη βοήθεια του Chat GPT

Φαίνεται, πάντως, ότι είχε μελετήσει άλλες περιπτώσεις επιθέσεων, καθώς υπάρχουν πολλές ομοιότητες στον σχεδιασμό του με αντίστοιχες ενέργειες που είχαν πραγματοποιήσει μαθητές σε σχολεία του εξωτερικού. Μάλιστα, σύμφωνα με το Mega και τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 14χρονος ρωτούσε το Chat GPT για το πώς να εφαρμόσει το σχέδιό του.

Μάλιστα, ο ανήλικος είχε προμηθευτεί πολεμικό μαχαίρι από το dark web, ισχυριζόμενος στον πατέρα του ότι το προόριζε για ψάρεμα. Διαπιστώνεται φαινόμενο μιμητισμού, καθώς είχε παρακολουθήσει βίντεο από πραγματικές επιθέσεις ανηλίκων σε σχολεία του εξωτερικού, καθώς και σχετικές ταινίες, ενώ χρησιμοποιούσε την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει την «τέλεια επίθεση».

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν αν θα προχωρούσε τελικά στην ένοπλη επίθεση, ο ανήλικος εμφανίστηκε διστακτικός. Ανέφερε ότι πρόθεσή του ήταν να τρομάξει και να «τιμωρήσει» τους συμμαθητές του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα τους έδειχνα τα όπλα. Ίσως τους πυροβολούσα και στα πόδια, αλλά σίγουρα δεν ήθελα να τους σκοτώσω».

Πρόκειται για ένα παιδί 14 ετών με ταραγμένο ψυχισμό, επομένως, ανεξάρτητα από τους ισχυρισμούς του, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συνέβαινε στην πραγματικότητα. Επίσης, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι από τις έρευνες των αρχών για την αποτροπή της ένοπλης επίθεσης από τον μαθητή, ο ανήλικος είχε δώσει προκαταβολή σε συνομήλικό του προκειμένου να του προμηθεύσει ένα πιστόλι.

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«Από τον απόρρητο φάκελο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, προέκυψε ότι ο 14χρονος έδωσε 300 ευρώ σε έναν ανήλικο από την Αλβανία για να αγοράσει ένα πιστόλι», είπε. Ο νεαρός επιχείρησε να αγοράσει όπλο, όμως εξαπατήθηκε.

Όταν ο πατέρας του ενημερώθηκε από φίλο του για τη συναλλαγή και τον ρώτησε για τον σκοπό της αγοράς, ο νεαρός ισχυρίστηκε αρχικά ότι επρόκειτο για συκοφαντίες, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι ήθελε το όπλο για σκοποβολή σε δέντρα στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο νεαρός σχεδίαζε εκδικητική επίθεση, κυρίως επειδή μια φίλη του δεχόταν bullying από ομάδα 13-15 ατόμων και ο ίδιος επηρεαζόταν από τη συναισθηματική της φόρτιση. Στο πλαίσιο αυτό, ήρθε σε επαφή με διαδικτυακές ομάδες αλλοδαπών που δημοσίευαν πολεμικό περιεχόμενο, αναζητώντας τρόπους αγοράς οπλισμού στην Ελλάδα.

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Επίσης, από την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 14χρονος ήθελε να προχωρήσει στην επίθεση όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για φίλη του με την οποία έκανε παρέα, η οποία επίσης δεχόταν bullying από τα ίδια άτομα. Το κορίτσι μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και αυτοτραυματιζόταν με αποτέλεσμα ο 14χρονος να πάρει την απόφαση να εκδικηθεί.

Τότε μπήκε σε εφαρμογή το σχέδιο του 14χρονου για να βρει και να προμηθευτεί τα όπλα. Αυτό σημειώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Μάλιστα, το παιδί είχε χάσει χρονιά από το σχολείο λόγω των προβλημάτων που είχε και ότι είχε πάει ο πατέρας του στην αστυνομία για να του κατασχέσουν το κινητό, να δουν τι ακριβώς έγραφε στο κινητό. Όμως οι αστυνομικοί του είπαν ότι γι’ αυτό χρειαζόταν εισαγγελική παραγγελία και δεν προχώρησε περαιτέρω η διαδικασία.

Ο δράστης είχε κρύψει μαχαίρια σε χρηματοκιβώτιο. Όταν ο πατέρας του το άνοιξε, βρήκε το μαχαίρι και διαπίστωσε ότι με αυτό είχαν σκιστεί ρούχα και μαξιλάρια, ζητώντας του εξηγήσεις. Όπως αναφέρθηκε, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε πάει για ψάρεμα, ωστόσο η συμπεριφορά του κρινόταν ιδιαίτερα προβληματική.

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