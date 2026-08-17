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Η διαδρομή συνδέει την Ανθούσα και το Χαλίκι της Θεσσαλίας με τους Καλαρρύτες και το Ματσούκι της Ηπείρου.

Ο δρόμος χρησιμοποιούνταν για αιώνες από κατοίκους και κτηνοτρόφους, ενώ η ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσής του το 2014 διευκόλυνε την πρόσβαση των επισκεπτών.

Το ορεινό τοπίο χαρακτηρίζεται από πετρώδεις σχηματισμούς, παγετωνικές μοραίνες και μοναδική θέα προς τις γύρω κορυφές της Πίνδου.

Η διέλευση από το Πέρασμα συνιστάται κυρίως κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι, καθώς τον χειμώνα οι έντονες χιονοπτώσεις καθιστούν τον δρόμο επικίνδυνο.

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Το Πέρασμα του Μπάρου που ενώνει τη Θεσσαλία με την Ήπειρο είναι ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος στην Ελλάδα. Στα 1.904 μέτρα, προσφέρει μοναδική θέα σε ένα τοπίο γεμάτο γυμνά βράχια και απόκρημνες πλαγιές.

Ο Αυχένας του Μπάρου αποτελεί ένα από τα τρία περάσματα της Πίνδου και βρίσκεται στη Νότια πλευρά της οροσειράς. Ο δρόμος συνδέει την Ανθούσα και το Χαλίκι (Θεσσαλία) με τους Καλαρρύτες και το Ματσούκι (Ηπειρος), μια διαδρομή που κινείται σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, ξεπερνώντας σε μερικά σημεία τα 2.000 μέτρα.

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Η διαδρομή από τον αυχένα του Μπάρου προς τα χωριά του Ασπροποτάμου είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές, ενώ στη συγκεκριμένη περιοχή, στα σύνορα μεταξύ Θεσσαλίας και Ηπείρου βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας, το οποίο ανεγέρθη τον 18ο αιώνα.

Η μακρά ιστορία

Ο δρόμος αυτός έχει μακρά ιστορία. Χρησιμοποιούνταν για αιώνες από τους αγωγιάτες, τους τσελιγκάδες και τους ντόπιους κατοίκους, είτε για μετακινήσεις είτε για τη μεταφορά εμπορευμάτων και την κτηνοτροφία. Ωστόσο το 2014 ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωσή του, δίνοντάς του νέα πνοή και καθιστώντας τον προσβάσιμο σε περισσότερους ταξιδιώτες και φυσιολάτρες.

Οι παλιοί ντόπιοι αλλά και ακόμη και σήμερα οι νεότεροι που μιλούν την βλάχικη ονομάζουν την περιοχή Passa Mparou δηλαδή ”Το πέρασμα του Μπάρου” που στα βάθη των ετών Μπάρος ήταν το όνομα ενός βοσκού που ανακάλυψε ένα πέρασμα στο ανεβοκατέβασμα των ζώων ή η ονομασία mula barri που σημαίνει κοπάδι μουλαριών

Με την πάροδο του χρόνου, αλλά κυρίως μετά τον Εμφύλιο πόλεμο ο τόπος άδειασε… Αργότερα ανοίχθηκαν δρόμοι που συνέδεσαν τα Τζουμερκοχώρια με την Αρτα και τα Γιάννενα, τα χωριά του Ασπρου με τα Τρίκαλα και την Καλαμπάκα.

Η άγρια ομορφιά

Το τοπίο είναι άγριο, πετρώδες και χωρίς σημαντική βλάστηση λόγω του μεγάλου υψομέτρου. Από το πέρασμα διακρίνονται και οι κορυφές Περιστέρι/Λάκμος και Κακαρδίτσα προς τη πλευρά της Θεσσαλίας. Ανηφορίζοντας προς το Πέρασμα, ο επισκέπτης μπορεί να δει την εντυπωσιακή στρωματογραφία της ζώνης Πίνδου, με τους πολύχρωμους σχηματισμούς από ραδιολαρίτες, ασβεστολίθους και αργιλικούς σχιστολίθους ηλικίας από Ιουρασικό έως Κρητιδικό. Στις πλαγιές του Μπάρου μπορεί κανείς να δει και τις παγετωνικές μοραίνες, ιζήματα που αποτέθηκαν κατά τη κίνηση των παγετώνων στο Πλειστόκαινο (περίπου 100-500 χιλιάδες χρόνια πριν).

Η ιδανική εποχή για να ταξιδέψεις τη συγκεκριμένη διαδρομή είναι η άνοιξη και το καλοκαίρι, όταν ο καιρός είναι ήπιος και δεν υπάρχουν χιονοπτώσεις. Τον χειμώνα, οι συνθήκες μπορεί να γίνουν απαγορευτικές καθώς οι έντονες χιονοπτώσεις, ο παγετός και οι κατολισθήσεις καθιστούν τη διέλευση αδύνατη και επικίνδυνη.

Μια ανεπανάληπτη εμπειρία ζωής σας περιμένει!