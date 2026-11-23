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Μια σοβαρή υπόθεση σχολικού εκφοβισμού, με ιδιαίτερα ανησυχητικές προεκτάσεις, ήρθε στο φως πριν από περίπου έξι μήνες στην Ήπειρο, με πρωταγωνιστή έναν 14χρονος μαθητής που ήθελε να εκδικηθεί για το bullying που του έκαναν, σχεδιάζοντας επίθεση με όπλο στο σχολείο του. Μια επίθεση που απέτρεψε η Αντιτρομοκρατική.

Οι διαδικτυακές αναζητήσεις και η δραστηριότητα του ανηλίκου κινητοποίησαν τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού, οι οποίες ενημέρωσαν την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην Ελλάδα.

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Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, μέσα στο 2026 ο 14χρονος είχε δηλώσει το Telegram πως επιθυμεί να κάνει μαζική επίθεση με όπλο σε σχολεία της Ηπείρου όπου φοιτούσαν άλλοι ανήλικοι που του έκαναν bullying.

Ο πατέρας του 14χρονου είχε αρχίσει να βλέπει μια μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού. Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο ήταν διαρκώς νευριασμένο, απομονωμένο, με το βλέμμα καρφωμένο στην οθόνη του κινητού. Δεν μιλούσε. Δεν είχε διάθεση για δραστηριότητες. Η καθημερινότητά του είχε ανατραπεί.

Οι αλλαγές στη συμπεριφορά του

Το τελευταίο εξάμηνο η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο. Κοιμόταν την ημέρα. Έμενε ξύπνιο τη νύχτα. Και την ίδια ώρα, πίσω από την οθόνη του κινητού, φέρεται να αναζητούσε τρόπο να αποκτήσει όπλο και να πάρει εκδίκηση.

Κάποια στιγμή έγινε γνωστό ότι ο 14χρονος είχε δώσει χρήματα σε έναν άνδρα που του υποσχέθηκε ότι θα του έβρισκε όπλο. Ο άνδρας τον εξαπάτησε. Το όπλο δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του. Ο ανήλικος παραδέχθηκε την ιστορία στον πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι ήθελε το όπλο για σκοποβολή. Όμως υπήρχε και κάτι ακόμη.

Στο χρηματοκιβώτιο του δωματίου του είχε κρύψει ένα πολεμικό μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει μέσω διαδικτύου, λέγοντας ότι το χρειαζόταν για ψάρεμα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην οικογένεια, άρχισε να ξετυλίγεται το πραγματικό υπόβαθρο της υπόθεσης. Ο 14χρονος μίλησε για μια παρέα 10 έως 15 ανηλίκων. Όπως κατέθεσε, τον έβριζαν, τον χτυπούσαν και του πετούσαν αντικείμενα, προσπαθώντας να τον εξευτελίσουν κάθε φορά που τον συναντούσαν.

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Υποστήριξε ότι δεν ήταν το μοναδικό παιδί που αντιμετώπιζε αυτή τη συμπεριφορά. Και κάποια στιγμή, όπως φέρεται να είπε, αποφάσισε ότι ήθελε να τους τιμωρήσει.

Μιλώντας στο Live News, η μητέρα του 14χρονου αποκάλυψε ότι ο γιος της εδώ και καιρό είχε κλειστεί στον εαυτό του και ήταν στενοχωρημένος, «σαν να έχει μέσα του θυμό», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το σχολείο δεν έχει καταλάβει πολλά»

«Προσέξαμε εδώ κι ενάμιση περίπου χρόνο ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Απλά δεν μας έλεγε όλη την αλήθεια. Είναι ένα παιδάκι το οποίο κρύβει τον πόνο και την ενόχληση μέσα του. Πάντα νομίζει ότι όλα μπορεί να το λύσει μόνος του. Προσέξαμε ότι δεν κοιμόταν τις νύχτες και κάθονταν συνέχεια στο κινητό. Κάτι έψαχνε. Ήταν στεναχωρημένος, θλιμμένος.

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Σαν να έχει μέσα του θυμό. Το σχολείο δεν έχει καταλάβει πολλά. Ούτε καν ήξερε για το μπούλινγκ. Μετά, αργότερα που ξεκινήσαμε εμείς να το λύσουμε αυτό το θέμα, να μιλήσουμε το παιδί, να μιλήσουμε με τους ειδικούς. Μετά είπαμε και στο σχολείο ι ότι γινόταν εδώ και καιρό κι έπρεπε να βοηθήσουμε όλοι μαζί γιατί η κατάσταση είχε ξεφύγει», λέει η μητέρα του 14χρονου μαθητή.

Όσον αφορά για την έρευνα στο διαδίκτυο που είχε κάνει ο 14χρονος για να βρει όπλα η μητέρα του αναφέρει ότι δεν είχε καταλάβει το παραμικρό, ενώ όσον αφορά το bullying ο ανήλικος είχε μιλήσει στους δικούw του το τελευταίο χρονικό διάστημα.

«Δεν ήταν το μοναδικό παιδί που το κοροϊδεύαν. Αυτή η ομάδα είναι 13 άτομα. Τον έφτυναν, τον κορόιδευαν, τον έβριζαν, μπορεί να τον χτύπησαν, και να τον έσπρωχναν. Όταν έβλεπα ένα σημαδάκι μας έλεγε ότι χτυπήθηκε μόνος του. Είχε σπάσει την κλείδα του. Μας είπε ότι είχε πέσει μόνος του, τώρα δεν τον πιστεύουμε. Ο γιος μου έχει παρέες κι είναι ήσυχο παιδί. Έχει πολύ καλή καρδία κι είναι ευαίσθητος. Τα παιδιά που του έκαναν μπούλινγκ είναι από άλλα σχολεία. Πήγε στην αστυνομία με τον μπαμπά του για να δουν πως μπορεί αν βρεθεί μια λύση», επισημαίνει.

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Όταν οι γονείς του 14χρονου πληροφορήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές για τις αναζητήσεις του γιο τους στην πλατφόρμα του Telegram, προσπάθησαν να μιλήσουν μαζί του και να μάθουν όλες τις ενέργειες που είχε κάνει. Η μητέρα του πάντως πιστεύει ότι ο ανήλικος ποτέ δεν θα έκανε κακό σε άλλα παιδιά.

«Μέσα στο φόβο του και στο θυμό του, απλά να ήθελε ίσως λίγο να τους τρομάξει»

«Μέσα στο φόβο του και στο θυμό του, απλά να ήθελε ίσως λίγο να τους τρομάξει. Με το διαδίκτυο πλέον τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλά απαγορευμένα πράγματα. Αλλάζουν ημερομηνίες γέννησης, αλλάζουν email, αλλάζουν τα πάντα και έχουν πρόσβαση. Δηλαδή ένας γονέας πολύ δύσκολα να ελέγξει το κινητό του παιδιού. Βάζουν κωδικούς, δεν μπορείς», τονίζει.

Μάλιστα, η μητέρα του ανήλικου απαντά και στις πληροφορίες που ήθελαν τον 14χρονο να έχει εξαπατηθεί από ένα άτομο στο διαδίκτυο που του απέσπασε περίπου 300 ευρώ με την υπόσχεση ότι θα του προμηθεύσει όπλα.

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«Ναι, ισχύει το πόσο αυτό είναι δύο φορές παραπάνω από αυτό που έχει ακουστεί αρχικά, δηλαδή των 150 ευρώ», αναφέρει.

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Μεγάλωνε σε προβληματικό περιβάλλον

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, φαίνεται να υπήρχαν εντάσεις και τσακωμοί στην οικογένεια του ανήλικου και μάλιστα έντονες, οι οποίες είναι γνωστές και στον ευρύτερο κύκλο των γονέων.

Από την Ελληνική Αστυνομία υπάρχει η πληροφορία ότι πατέρας και μάνα του παιδιού είχαν ένταση μεταξύ τους. Έτσι, το παιδί αφού δέχεται bullying, φέρεται να μην αισθάνεται άνετα και οικεία να μιλήσει στον πατέρα ή τη μητέρα του με αποτέλεσμα να κλειστεί στον εαυτό του και να φτάσει να θέλει «να πάρει εκδίκηση» όπως το ίδιο ανέφερε.

Όσον αφορά τις προστριβές των γονέων, πριν κάποια χρόνια η μητέρα του 14χρονου έφυγε για ένα χρονικό διάστημα από την περιοχή της Ηπείρου όπου διέμενε με την οικογένειά της και έμεινε σε άλλη κοντινή πόλη. Μάλιστα, φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα, όπως είπαν οι αστυνομικοί.

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Παράλληλα, υπάρχει ένα ιστορικό αυτοχειρίας σε μέλος της οικογένειας, ενώ όπως έχουν διαπιστώσει οι άντρες της ΕΛΑΣ, ο 14χρονος έμπαινε σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και στο dark web, ψάχνοντας για όπλα με τις γνώσεις που είχε αποκτήσει σε αυτή τη συγκεκριμένη ηλικία.

Παρίστανε τον ενήλικα προκειμένου να μπαίνει και να κάνει σχετικές αναζητήσεις, λέγοντας «ψάχνω όπλα». Στη συνέχεια πήγε σε εφαρμογή αποκρυπτομένων μηνυμάτων, το οποίο ειδοποίησε τις ελληνικές αρχές ότι υπάρχει κάποιος που αναζητά αυτά τα στοιχεία με ένα τηλέφωνο. Και έτσι ξετυλίχθηκε του κουβάρι της υπόθεσης.