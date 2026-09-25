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Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας στα Ιωάννινα δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή.

Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στα σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά, ενώ τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

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Στον Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινόμενου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση.

Η Πολιτική Προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)