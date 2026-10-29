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Το σαφές μήνυμα πως για τη Βουλή δεν υπάρχει καμία Κοινοβουλευτική Ομάδα, που να ονομάζεται «Συμμαχία Ελλήνων» – με την οποία έχει συμπράξει ο Ηλίας Κασιδιάρης – έστειλε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Επειδή ακούω κάποιους δημοσκόπους ότι έχουν λάβει μια επιστολή από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές ότι αυτοί ανήκουν στην “Συμμαχία Ελλήνων” και ζητούν να τους περιλαμβάνουν στις μετρήσεις που κάνουν ως κόμμα που εκπροσωπείται στην Βουλή. Θέλω να σας διευκρινίσω ότι αυτοί μπορεί να δηλώνουν ό,τι θέλουν», τόνισε αρχικά ο πρόεδρος της Βουλής ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και πρόσθεσε: «Για την Βουλή των Ελλήνων, δεν αποτελουν Κοινοβουλευτική Ομάδα καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, για να συσταθεί ΚΟ θα πρέπει να αποτελείται από 10 τουλάχιστον βουλευτές. Οι δημοσκόποι ας κάνουν ο,τι θέλουν. Για την Βουλή δεν υπάρχει καμία τέτοια Κοινοβουλευτική Ομάδα».

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Ο πρόεδρος της Βουλής, παράλληλα, έκανε γνωστό πως εντός του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το Ιδιωτικό Χρέος.

Σε αυτή την συνθήκη, και καθώς μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για τις εθνικές κάλπες, τα βλέμματα στρέφονται στη στάση που θα κρατήσουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καθώς για να λάβει το «πράσινο φως» η πρόταση απαιτείται η θετική ψήφος από 120 βουλευτές.