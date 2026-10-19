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Την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε ο ανεξάρτητος – εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης.

Ο Χάρης Μαμουλάκης σημειώνει για την απόφαση του:

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«Μόλις υπέβαλα την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Ηρακλείου. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Ένας κύκλος έκλεισε. Η αφοσίωσή μου όμως στον τόπο μου και στους ανθρώπους του παραμένει αμετάβλητη. Με βαθιά πίστη στη Δημοκρατία και στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις της, παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης.

Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας. Αλλά και της ευθύνης που μας αναλογεί. Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας».