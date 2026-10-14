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Την δημιουργία και λειτουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η τροπολογία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών το οποίο εισάγεται για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η δομή θα εγκατασταθεί στη θέση «Λιναρίδι», στην περιοχή «Αθανάτων» του Δήμου Ηρακλείου. Με τη προωθούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η κατεπείγουσα επιτάχυνση των διοικητικών και τεχνικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία και λειτουργία δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης. Ειδικότερα, όπως προβλέπεται, μισθώνεται από την 6η Οκτωβρίου και για ένα έτος το ακίνητο που βρίσκεται στην συγκεκριμένη περιοχή, ενώ ως μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 13.500 ευρώ.

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Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση της προωθούμενης ρύθμισης η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απολύτως αναγκαία για την άμεση υποδοχή, περίθαλψη, ταυτοποίηση και καταγραφή των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια, εν μέσω της έντασης των μεταναστευτικών ροών στα νότια σύνορα της χώρας.

Επιπλέον, στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, σημειώνεται πως οι τυχόν καθυστερήσεις, πόσο μάλλον η αδυναμία υλοποίησης της εν λόγω δομής «εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους εξαιτίας του γεγονότος ότι η παρατεταμένη συγκέντρωση πληθυσμών σε μη οργανωμένους, πρόχειρους και ακατάλληλους χώρους επιτείνει τις αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για την τοπική κοινωνία». Παράλληλα, επισημαίνεται πως «η έλλειψη ελεγχόμενων υποδομών θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο την ευρύτερη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια, όσο και την προσωπική ασφάλεια και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ίδιων των εισερχομένων προσώπων».