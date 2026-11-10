α) Συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2027.

β) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2025 και του παραρτήματος αυτού (Απολογισμός 2025 των πεπραγμένων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία). Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2027 παρουσιάζει αύξηση 18 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αποδίδεται κυρίως στο νέο μισθολόγιο του Δημοσίου, την ψηφιακή αναβάθμιση και τις δαπάνες για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ άλλα κόμματα δήλωσαν παρών κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Από τις αρχές του επόμενου έτους, παρέχεται στους βουλευτές η δυνατότητα αντικατάστασης ενός αποσπασμένου υπαλλήλου από το Δημόσιο με έναν επιπλέον μετακλητό συνεργάτη, διατηρώντας σταθερό τον συνολικό αριθμό των πέντε συνεργατών.

Ο Πρόεδρος της Βουλής διευκρίνισε ότι ο νέος προϋπολογισμός δεν προβλέπει αύξηση της βουλευτικής αποζημίωσης, η οποία παραμένει σταθερή από την περίοδο των μνημονίων μέχρι και σήμερα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα συντήρησης και αναβάθμισης του κτιρίου της Βουλής, όπως η αποκατάσταση της όψης του Μεγάρου, η επαναλειτουργία της Μπενάκειου Βιβλιοθήκης και η ενεργειακή αναβάθμιση της οροφής.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αυξημένος κατά 18 εκατ. ευρώ είναι ο προϋπολογισμός δαπανών της Βουλής για το νέο έτος, αύξηση η οποία συνδέεται κατά κύριο λόγο με το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο. Ο προϋπολογισμός της Βουλής εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία καθώς τον υπερψήφισαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ «παρών» δήλωσαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.

Ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για το 2027 είναι αυξημένος κατά 18 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον φετινό, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της οριζόντιας αύξησης των αποδοχών του προσωπικού του Δημοσίου, αλλά και εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της ψηφιακής αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων της Βουλής, καθώς και των δαπανών λόγω της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Advertisement

Advertisement

Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού της Βουλής την δεδομένη στιγμή υπηρετούν στο Κοινοβούλιο 1.567 άτομα με διάφορους τύπου εργασιακών σχέσεων, ωστόσο οι προβλεπόμενες θέσεις ανέρχονται σε 2111.

α) Συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2027.

β) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2025 και του παραρτήματος αυτού – Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Άξιο επισήμανσης είναι πως από 1/1/27, δίνεται η δυνατότητα στους βουλευτές να αντικαταστήσουν μια θέση αποσπασμένου υπαλλήλου από το Δημόσιο, με έναν επιπλέον μετακλητό συνεργάτη. Και αυτό καθώς μέχρι σήμερα, ο κάθε βουλευτής δικαιούται τρεις αποσπασμένους και δύο μετακλητούς συνεργάτες. Πλέον, δίνεται η δυνατότητα για δυο αποσπασμένους και τρεις μετακλητούς. Ο συνολικός αριθμός των πέντε συνεργατών παραμένει σταθερός, ωστόσο από το νέο έτος αλλάζει το μίγμα των συνεργατών κάθε βουλευτή καθώς δίνεται η δυνατότητα για έναν επιπλέον μετακλητό ανά βουλευτή.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε πως στον νέο προϋπολογισμό δεν προβλέπεται καμία αύξηση της βουλευτικής αποζημίωσης, αν και – όπως σημείωσε – από την εποχή των μνημονίων το ύψος της μισθοδοσίας τους παραμένει καθηλωμένο. Για τους συνταξιούχους βουλευτές δήλωσε μάλιστα πως την περίοδο της κρίσης είδαν τις συντάξεις τους να μειώνονται κατά 70%, μείωση που δεν υπήρξε για καμία άλλη κατηγορία συνταξιούχων.

α) Συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2027.

β) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2025 και του παραρτήματος αυτού – Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Μιλώντας για τον νέο προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, ειδικότερα, ο Νικήτας Κακλαμάνης υποστήριξε πως η Βουλή «δεν είναι τα ντουβάρια και το κτίριο», αλλά «οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε αυτή», δηλαδή οι βουλευτές και οι υπάλληλοι. Ο πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε πως οι βουλευτικές αποζημιώσεις μειώθηκαν τα χρόνια των μνημονίων και έκτοτε παραμένουν καθηλωμένες. Απαντώντας, μάλιστα, σε σχόλιο του Γιώργου Λαμπρούλη του ΚΚΕ, ο οποίος υποστήριξε πως οι απολαβές των «300» δεν πρέπει να αποκλίνουν από τον μέσο μισθό των εργαζόμενων, ο Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε: «Οι βουλευτές είναι θεσμός. Πρέπει να ζούμε αξιοπρεπώς. Ακούγεται ωραίο, “να παίρνει ο βουλευτής μισθό όπως ο απλός εργαζόμενος”. Όμως θα φτάσουμε κάποια στιγμή που μέσα εδώ θα είναι μόνο γόνοι πλουσίων οικογενειών και ανεπάγγελτοι. Εγώ προσωπικά διαφωνώ».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενημερώνοντας το Σώμα για τις πρωτοβουλίες της νέας χρονιάς, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός πως θα επαναλειτουργήσει πλήρως ανακαινισμένη η Μπενάκειος Βιβλιοθήκη, την οποία και χαρακτήρισε και ως «κόσμημα» για τη Βουλή και την Αθήνα. Ο πρόεδρος της Βουλής μίλησε και για την αποκατάσταση της όψης του Μεγάρου της Βουλής. «Μέχρι τέλος του έτους θα δείτε τη Βουλή να περιβάλλεται με σκαλωσιές. Έχει να γίνει από τότε που χτίστηκε αυτό το κτίριο, 180 χρόνια. Και βλέπετε σοβάδες που πέφτουν και μάρμαρα που πέφτουν και βάζουμε κόκκινες κορδέλες», σημειώνοντας πως το έργο – το οποίο θα χρειαστεί περίπου 2 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί- ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ που θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο και το ΕΣΠΑ. Παράλληλα, ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε και για την ενεργειακή αναβάθμιση της Βουλής, παρουσιάζοντας την λεγόμενη «Πράσινη Ταράτσα» – στις εργασίες, δηλαδή, στην οροφή του Μεγάρου, οι οποίες θα υλοποιηθούν με δωρεά χορηγού. Ενώ για το Καπνεργοστάσιο, ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε πως απαιτείται μια κοστοβόρα μελέτη για την πλήρη αξιοποίησή του, ωστόσο εάν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τότε «δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από το κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι».