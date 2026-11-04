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Την πίεση στο «γήπεδο» της αντιπολίτευσης επιχειρεί να μεταφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης καθώς με την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις ανακοίνωσε την κατάθεση αιτήματος ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου και την τροπολογία που κατέθεσε χθες.

«Θα απευθυνθώ στην αντιπολίτευση» ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, λαμβάνοντας τον λόγο με την έναρξη της συνεδρίασης και τόνισε: «Ακούμε επί μέρες να καταγγέλλετε τους servicers. Μας εγκαλείτε, μας κατηγορείτε και διεκδικείτε για τον εαυτό σας το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Καταθέτουμε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχέδιο και για την τροπολογίας. Η ονομαστική ψηφοφορία είναι δοκιμασία συνέπειας για να δούμε ποιος εννοεί όσα λέει, ποιος κάνει όσα εννοεί και ποιος κάνει πράξη την προστασία των δανειοληπτών. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατέληξε στην σύντομη παρέμβαση του λέγοντας χαρακτηριστικά – αφού πρώτα «πέταξε το γάντι» στην αντιπολίτευση πως «κάθε “ναι” και κάθε “όχι” θα έχει ονοματεπώνυμο και κάθε “παρών” θα είναι υπεκφυγή που δεν παραγράφεται».

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Σημειώνεται πως η αντιπολίτευση δεν στηρίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τροπολογία για την κατάργηση της εκτελεστότητας της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Σε κάθε περίπτωση έντονη υπήρξε η αντίδραση της αντιπολίτευσης απέναντι στην ηγεσία του υπουργείου καταλογίζοντας της μικροπολιτικές στοχεύσεις.

Για «μπαράζ επικοινωνιακού τακτικισμού», έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ενώ για «βρώμικα πολιτικά κόλπα», μίλησε ο Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Την αφαίρεση όλων των διατάξεων για τα κόκκινα δάνεια, ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, μιλώντας επίσης για «τρικ» και «τακτικισμούς». «Αυτοί είναι τακτικισμοί και κόλπα, προκειμένου να αντιμετωπίσετε την οργή της κοινωνίας για την απαράδεκτη διαχείριση των κόκκινων δανείων», ανέφερε ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας.