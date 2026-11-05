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Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να παρακάμψει τη δικαστική προστασία των οφειλετών, διευκολύνοντας τους πλειστηριασμούς από τράπεζες και funds.

Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να υπερψηφίσει την πρόταση νόμου του κόμματος για την προστασία της κύριας κατοικίας και τη ρύθμιση των δανείων.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τις αιτιάσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση του κόμματός της παρέχει ουσιαστική θεσμική στήριξη στους δανειολήπτες.

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Για άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης και εξόχως παλαιοκομματική απόπειρα διαχείρισης του πολιτικού κόστους μετά την απόσυρση του επίμαχου άρθρου 23 έκανε λόγο η Μιλένα Αποστολάκη, κατά την ομιλία της στην Ολομέλεια ως εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αντικείμενο, μεταξύ άλλων τη διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια.

Η βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών υπενθύμισε ότι με τη διάταξη η κυβέρνηση επιχειρούσε να καταστήσει τις ιδιωτικές συμβάσεις ρύθμισης οφειλών εκτελεστούς τίτλους ώστε τράπεζες, funds και servicers να επισπεύδουν τους πλειστηριασμούς, παρακάμπτοντας τη δικαστική προστασία του οφειλέτη. Παράλληλα, ανέδειξε την αντίφαση μεταξύ της απόσυρσης του άρθρου 23 και της διατήρησης της ίδιας διάταξης, δώρο σε funds και servicers, που ψήφισε η ΝΔ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό .

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Η Τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους – προστασίας δανειοληπτών κάλεσε την κυβέρνηση να υπερψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση του εκτελεστού τίτλου στον εξωδικαστικό και ζήτησε την άμεση συζήτηση και υπερψήφιση της πρότασης νόμου του κόμματος, που προβλέπει:

Ρύθμιση σε 120 δόσεις με επιτόκιο 3% (έναντι 5,84% της κυβερνητικής), μειώσεις προσαυξήσεων και προστίμων 40% – 85%, διαγραφή του 30% της οφειλής μετά την αποπληρωμή του 70% , ένταξη οφειλών προς Δήμους και κλιμακωτή προκαταβολή.

(έναντι 5,84% της κυβερνητικής), μειώσεις προσαυξήσεων και προστίμων 40% – 85%, , ένταξη οφειλών προς Δήμους και κλιμακωτή προκαταβολή. Επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας , ενίσχυση του εξωδικαστικού και προστασία της αγροτικής γης.

, ενίσχυση του εξωδικαστικού και προστασία της αγροτικής γης. Δικαίωμα προτίμησης του δανειολήπτη πριν από τη μεταβίβαση της απαίτησης.

πριν από τη μεταβίβαση της απαίτησης. Προστασία των εγγυητών , με περιορισμό της ευθύνης τους στο πραγματικό τίμημα απόκτησης της απαίτησης.

, με περιορισμό της ευθύνης τους στο πραγματικό τίμημα απόκτησης της απαίτησης. Δεσμευτικούς κανόνες για βιώσιμες ρυθμίσεις και λογοδοσία των πιστωτών.

Μιλένα Αποστολάκη – Βουλή, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Απαντώντας στον Κ. Πιερρακάκη, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε ότι διαστρεβλώνει σκόπιμα την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, αντί να απαντήσει επί της ουσίας, «προκειμένου να ξεφύγει από τη μέγγενη των κόκκινων δανείων». Όπως εξήγησε, η πρόταση δεν θέτει την πτώχευση ως προϋπόθεση προστασίας της πρώτης κατοικίας αλλά προβλέπει τη δικαστική εξαίρεσή της από τη ρευστοποίηση, με ρύθμιση έως 35 έτη, κοινωνικά κριτήρια και δυνατότητα κρατικής συνεισφοράς. Υπενθύμισε δε ότι το δικαίωμα προτίμησης προβλέπει εξαγορά σε τίμημα υψηλότερο από εκείνο του fund διασφαλίζοντας και το συμφέρον της τράπεζας, καθώς και ότι οι Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών δεν καταργούν την ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά προσθέτουν μηχανισμό ουσιαστικού ελέγχου.

«Απευθύνομαι στους συνεπείς και έντιμους δανειολήπτες της χώρας και τους λέω καθαρά: δεν είστε μόνοι σας. Η ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών συνιστά για το ΠΑΣΟΚ ηθική δέσμευση και πολιτική προτεραιότητα. Θα συνεχίσουμε αταλάντευτα και επίμονα, διεκδικώντας δικαιοσύνη για τους οφειλέτες, και εγγυόμαστε την ουσιαστική θεσμική και νομοθετική τους στήριξη μετά την ήττα της ΝΔ στις επικείμενες εκλογές.», τόνισε στον επίλογο της ομιλίας της η Μιλένα Αποστολάκη.