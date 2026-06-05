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Το «πράσινο φως» στην Ελλάδα για νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου συνολικού ύψους 6,94 δισ. ευρώ έδωσαν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), εγκρίνοντας παράλληλα εξαίρεση από την υποχρέωση αναλογικής πρόωρης αποπληρωμής δανείων προς τους δύο ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Τα Διοικητικά Συμβούλια του ΕΜΣ και του ΕΤΧΣ συμφώνησαν σήμερα να χορηγήσουν στην Ελλάδα εξαίρεση από την υποχρέωση αναλογικής πρόωρης αποπληρωμής δανείων προς τους δύο μηχανισμούς, η οποία θα ενεργοποιούνταν λόγω της πρόωρης αποπληρωμής δανείων προς τους πιστωτές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (Greek Loan Facility – GLF).

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The ESM and EFSF agreed today to waive the mandatory repayment obligation concerning ESM/EFSF loans to Greece, allowing an additional early repayment of Greek Loan Facility (GLF) loans.



The ESM also approved the use of funds from a dedicated cash buffer account, created at the… pic.twitter.com/7eqhy8Pw6M — ESM (@ESM_Press) June 5, 2026

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΣ ενέκρινε τη χρήση κεφαλαίων από τον ειδικό λογαριασμό ταμειακού αποθέματος (cash buffer), που είχε δημιουργηθεί κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής, ώστε να χρηματοδοτηθεί εν μέρει η συγκεκριμένη αποπληρωμή.

Βάσει των συμβάσεων δανεισμού της Ελλάδας με τον ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ, η πρόωρη αποπληρωμή ορισμένων πιστωτών, μεταξύ των οποίων και οι χώρες που συμμετείχαν στο GLF, ενεργοποιεί αυτόματα υποχρέωση αναλογικής πρόωρης αποπληρωμής και προς τους δύο ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Με τις εξαιρέσεις που εγκρίθηκαν σήμερα, η Ελλάδα απαλλάσσεται από αυτή την υποχρέωση και μπορεί να προχωρήσει στην εξόφληση μέρους των δανείων του πρώτου μνημονίου χωρίς να απαιτηθούν αντίστοιχες πληρωμές προς τον ΕΜΣ και το ΕΤΧΣ.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σταθερή πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η νέα πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές του GLF, η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μειώνει τον κίνδυνο επιτοκίων για τη χώρα και βελτιώνει τη δομή του δημόσιου χρέους. Ο ESM και το ΕΤΧΣ παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους για την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της βιωσιμότητας του χρέους», δήλωσε ο Πιερ Γκραμένια, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επίσημο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων του GLF που έληγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035, συνολικού ύψους 6,94 δισ. ευρώ.

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Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα διαθέσιμα του ειδικού λογαριασμού ταμειακού αποθέματος θα έχουν εξαντληθεί πλήρως.

Η Ελληνική Δανειακή Διευκόλυνση αποτέλεσε μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, το οποίο συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Περιλάμβανε διμερή δάνεια από 14 χώρες της ευρωζώνης συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων παραμένουν ανεξόφλητα 26,3 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δύο χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, το 2022, ενώ η προηγούμενη πρόωρη αποπληρωμή δανείων του GLF πραγματοποιήθηκε το 2025.

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