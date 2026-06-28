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Η εβδομάδα που πέρασε είχε σαφώς ένα θετικό πρόσημο για περίπου 100.000 δανειολήπτες που είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη. Η τροπολογία έφερε ανακούφιση και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί.

Όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχουν και πάνω από 300.000 δανειολήπτες που δεν μπήκαν στον νόμο Κατσέλη, είτε γιατί δεν πρόλαβαν είτε γιατί απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους. Άνθρωποι που ακόμη ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια, κινδυνεύουν με πλειστηριασμούς και βλέπουν την περιουσία τους να απειλείται.

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Το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και τις τράπεζες, μπορεί να αναζητήσει λύση. Ακόμη και μικρότερη ελάφρυνση να υπάρξει, θα είναι σημαντική.

Και κάτι θετικό: η ανανέωση του διπλώματος μέσω gov.gr έγινε γρήγορα και υποδειγματικά. Το ψηφιακό κράτος προχωρά.